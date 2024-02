Robur verso il derby con la Colligiana. La strada per la serie D passa dal Manni

Mancano sempre meno giornate al gong, sette per la precisione e, partita dopo partita, il Siena si sta avvicinando al suo traguardo. Dopo la diciottesima vittoria stagionale, sulla Rondinella Marzocco, i punti di distacco dal Signa sono rimasti 10, un margine di vantaggio inattaccabile, soltanto un violento harakiri potrebbe mettere in discussione la promozione della Robur. Che ha, al contrario, tutta l’intenzione di chiudere la stagione quanto più lontano le riesca, con più medaglie possibili da attaccare alla maglia, vedi l’imbattibilità, il miglior attacco, la miglior difesa e magari anche il miglior realizzatore del girone.

Impresa non semplice, ma comunque possibile, per Elia Galligani, arrivato, con la splendida rete alla Rondinella, a quota 12, ma ancora dietro quattro gradini a Niccolò Del Pela dello Scandicci che continua a segnare a raffica. Se lo scontro diretto con il Signa, prossima partita casalinga della Robur, può dire molto sul futuro del campionato, la squadra di Magrini vuole arrivarci con, almeno, il medesimo margine di vantaggio (il Signa domenica ospiterà la Nuova Foiano): la strada verso la serie D passerà domenica dallo stadio Gino Manni, contro la Colligiana.

I biancorossi, protagonisti di una stagione al di sotto delle aspettative si presenteranno all’appuntamento con l’amaro in bocca per il pareggio di Foiano, per l’illusione dei tre punti che si è stampata sulla traversa con la conclusione di Calamassi. Bianchi e compagni hanno ripreso ieri mattina gli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso dal mister, al centro sportivo di Uopini: la sessione ha visto i bianconeri dedicarsi a una serie di esercizi volti al recupero aerobico, per poi procedere con un lavoro di possesso palla e con la classica partitella di fine allenamento. Vittorio Pagani, out domenica scorsa per un fastidio all’adduttore, ha svolto una preparazione differenziata, ma, escluse lesioni, è prossimo al rientro: per Colligiana-Siena dovrebbe essere a disposizione. Alessio Cristiani ha invece proseguito con il proprio percorso di recupero: il centrocampista dovrebbe rientrare dopo la pausa del campionato, quindi per il rush finale della stagione. Per il resto tutti abili e arruolabili.