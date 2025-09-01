Robur vincente ma da ‘lavori in corso’. E domenica comincia il campionato

La Coppa Italia di fine agosto ha un valore molto relativo, almeno se si cercano indicazioni in vista dell’inizio del campionato. La Robur ha in bella vista il cartello con scritto ‘lavori in corso’ e così sarà ancora per qualche settimana. Domenica prossima, qualcuno farà subito notare, inizia il campionato e quindi le partite da tre punti dove sarà molto doloroso sbagliare. Ebbene, a meno di miracoli l’ambizioso progetto calcistico al quale sta lavorando anima e corpo mister Bellazzini non si farà trovare sicuramente al top. Sono ancora tanti i particolari da mettere al posto, anche se qualche bella trama si è intravista anche nella sfida di ieri pomeriggio contro il Poggibonsi e la vittoria su rigore allo scadere fa sicuramente bene.

L’allenatore bianconero, che piaccia o no, sta lavorando ad una squadra con fortissima identità, dove ciascuno sappia bene e in ogni momento cosa fare. Quando punti a qualcosa del genere è chiaro che il rischio è dietro l’angolo e qualche errore tecnico rischia di compromettere tutto. La speranza è che i frutti di tale, grande lavoro, arrivino il prima possibile e la classifica sia positiva da subito in modo da dare fiducia al gruppo e volontà di proseguire in una determinata direzione. L’altra faccia della medaglia è sicuramente meno bella da guardare, perché qualche battuta a vuoto iniziale, che in ogni caso di sta, potrebbe togliere l’entusiasmo ad una formazione molto giovane come quella bianconera.

La sensazione è che l’allenatore scelto dalla proprietà svedese e alla sirigenza sia uno che va per la propria strada senza farsi mai condizionare. Insomma non vedremo mai un Siena che si chiude in area, provando a sfruttare qualche contropiede, piuttosto un undici determinato a giocare e aggredire l’avversario. Resta da capire come si svilupperanno le prime partite di questo campionato 2025-2026 perche da queste dipenderà molto la qualità della stagione del Siena. Sarebbe bello avere una Robur subito bella e vincente, ma la sensazione è che la strada del successo debba gioco-forza passare da qualche momento meno indimenticabile.