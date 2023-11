Robur Vola a Quota 23: 5 Giornate di Fila Senza Subire Gol

E’ volata a quota 23, la Robur, dopo la vittoria con la Colligiana. Per i bianconeri un cammino illibato: l’ultimo successo ha portato a 7 vittorie, di cui quattro consecutive nelle ultime giornate, a cui aggiungere i pareggi con Firenze Ovest e Terranuova Traiana. Cinque di fila le giornate in cui la porta difesa da Giusti non ha subìto gol. Quella bianconera, con 6 gol presi in 9 turni, è la seconda miglior difesa del girone, meglio ha fatto il Terranuova Traiana con 4 reti incassate in 9 turni. Candido ha raggiunto nella classifica dei marcatori bianconeri Masini a quota 3. Galligani è in vetta: 4 (5, considerando la rete di Biancon alla Sinalunghese) i suoi centri.