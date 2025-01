Rocchi, portiere della Cluentina. "Rigori parati? La gioia svanita dalla sconfitta»

La Cluentina, reduce dalla sconfitta per 0-2 contro il Porto Sant’Elpidio, cerca il lato positivo nella partita visto che il passivo per i biancorossi sarebbe potuto essere più pesante per i due calci di rigore assegnati agli avversari ed entrambi neutralizzati dall’esterno difensore Marco Rocchi, autore di una prova di livello assoluto. "Sono molto soddisfatto della mia prova – dice Marco Rocchi – perché parare due rigori nella stessa partita è una gioia importante per me, dimostra che sto lavorando nella giusta direzione. C’è però – prosegue – tanto rammarico per non essere riuscito ad evitare la sconfitta, credo che per la partita giocata avremmo meritato il pareggio che ci avrebbe aiutato sia in classifica sia dal punto di vista psicologico. Ma andiamo avanti per la nostra strada e ci concentriamo sulla prossima partita che sarà un’altra battaglia".

Momento infatti delicato in casa Cluentina visto il penultimo posto in classifica occupato e l’incessante bisogno di trovare punti preziosi per la salvezza. "È stata per noi – aggiunge il giocatore – una sconfitta che pesa per la classifica, siamo in una fase del campionato molto delicata, in cui i punti pesano davvero tanto e abbiamo l’obbligo di farli contro ogni avversario".

L’occasione per rifarsi infatti per la Cluentina sarà sabato nel match casalingo contro la Vigor Montecosaro, partita ostica ma che rappresenta per i biancorossi un momento per tornare a fare punti importanti. "Sono molto convinto che abbiamo le giuste qualità e caratteristiche per fare una seconda parte di campionato importante, negli allenamenti – conclude Rocchi – ogni calciatore dà sempre il massimo perché vuole sovvertire al più presto questa classifica che al momento ci vede in una posizione non favorevole".

Marco Natalini