Rolo ai playout: sfida decisiva contro Gotico Garibaldina in casa

ROLO

0

TERRE DI CASTELLI

1

ROLO: Grigoli, Ziliani (1’st Lorenzini), Zironi, Blanco (18’st Quitadamo), Pappaianni, Maletti, Catellani (21’st Marchesi), Bahi (40’st Errichiello), Scarpato, Zito, Borghi (44’st Balint). A disp.: Cavazza, Acquafresca, Bassoli. All.: Bonini

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Azzi (37’st Deliu)), Gargano, Bruno (37’st Guidotti), Massari, Gigli, Barbolini, Hasanaj, Pigozzi (1’st Mondaini), Giordano (18’st Tvzetkov), Scarlata (1’st Iori). A disp.: Venturelli, Nardi, Baldari, Esposito. All.: Domizzi

Arbitro: Pastori di Varese

Rete: Iori all’8’st

Note: ammoniti Gigli e Gargano

Il Rolo sapeva già di essere ai playout, ma ieri ha avuto l’ufficialità sul fatto che dovrà giocarli in casa. Nella gara che vale una stagione i ragazzi di mister Lauro Bonini ospiteranno la Gotico Garibaldina, arrivata anch’essa a quota 32 punti ma con gli scontri diretti a sfavore. Coi piacentini si giocherà una gara secca a Rolo: in caso di parità nei 90 minuti si andrà ai supplementari, e in caso di ulteriore pareggio anche nei 30 minuti aggiuntivi non ci saranno i rigori ma si salverà la squadra meglio posizionata, ovvero il Rolo. In poche parole, quindi, due risultati su tre a disposizione in 120 minuti per i reggiani. Ieri è arrivata una sconfitta che si è rivelata indolore: ha vinto per 1-0 il Terre di Castelli guidato dall’ex difensore professionista Maurizio Domizzi, con gol a inizio ripresa di Iori. Nelle quattro gare disputate da quando è subentrato a Pietro Ferraboschi, mister Bonini ha raccolto 7 punti ottenendo la migliore condizione che si potesse ottenere, ovvero disputare il playout tra le mura amiche. Perdendo a Viano, invece, è retrocesso aritmeticamente il Colorno, insieme a Sporting Scandiano e Virtus Castelfranco. Salva l’Arcetana (niente playout visti i 9 punti di distacco proprio col Colorno e sopra il distacco di 6 non si disputa lo spareggio con retrocessione immediata per la terz’ultima).