Rolo Gotico Garibaldina 1-0: Scarpato regala la salvezza in Eccellenza

ROLO1GOTICO GARIBALDINA0

ROLO: Grigoli, Zironi, Lo Bello (1’st Quitadamo), Bassoli, Pappaianni, Maletti, Ziliani (20’st Catellani), Bahi, Habib, Marani (25’st Scarpato), Borghi (40’st Lorenzini). A disp.: Cavazza, Mesoraca, Blanco Vargas, Errichiello, Zito. All.: Bonini

GOTICO GARIBALDINA: Terenzio, Bernazzani, Moschetti, Rossi (33’ st Maggiari), Cosenza, De Vivo, Raggi (15’st Spotti), Molinelli, Franchi, Makaya, Zanaboni (40’ pt Rovelli). A disp.: Rapacioli, De Matteo, Milani, Mattioli, Mavrov, Gnaziri. All.: Rantier

Arbitro: Roli di Modena

Rete: Scarpato al 32’st.

Note: Moschetti espulso al 34’pt per fallo su chiara occasione da rete. Ammoniti Habib, Cosenza, Rossi, Makaya e Franchi.

Il Rolo tira un gigante sospiro di sollievo: la salvezza in Eccellenza è realtà. Decisivo il successo sulla Gotico Garibaldina: il gol porta la firma di Scarpato, più lesto di tutti in un tap-in. La svolta arriva al 34’, quando Moschetti viene espulso per un fallo su una chiara palla-gol. Inizia un assolo del Rolo, con Terenzio autore di tante parate. Nel finale i piacentini hanno avuto anche la palla della beffa, ma niente da fare.

"La più bella salvezza è sempre l’ultima, ma questa è la quinta e ho dei bei ricordi. Due con l’Arcetana, una incredibile con la Scandianese, e una prestigiosa in D con la Bagnolese. Ora questa col Rolo: era dura ma ci siamo riusciti", è il commento di Bonini, subentrato a fine marzo: missione compiuta.