Rolo, provaci. Nella Bassa c’è la corazzata. Nibbiano

Col ritorno dell’ora solare (fischio d’inizio alle 14.30), tutto il calcio dilettanti entra nella seconda fase del girone d’andata. Servirà una prova maiuscola al Rolo che ospita la corazzata Nibbiano nella terza sfida del week-end fra Reggio e Piacenza. Crocevia stagionale per la Brescello Piccardo che attende la sorprendente matricola Atletic CdR Mutina: in caso di hurrà, i gialloneri potrebbero entrare nella zona play-off, obiettivo stagionale del club rivierasco. Sempre sul neutro del "Maracanà" di Carpineti in attesa del completamento dei lavori sul proprio Comunale, la Vianese incrocia la Fidentina del bomber ex pro Nocciolini con l’obiettivo di tornare ad esultare nei match interni.

In Promozione fari puntati sul Comunale di San Polo per il derby d’alta quota fra Bibbiano/San Polo e un Luzzara galvanizzato dall’hurrà sull’attuale capolista Montecchio, nonostante l’uomo in meno per il rosso a Saviola, quindi oggi confinato in tribuna. Doppia gara a Montecchio visto che la Bagnolese affronta al "D’Arzo" il Carignano a causa dell’indisponibilità del "Fratelli Campari" ancora sotto ristrutturazione, mentre il Montecchio prova a ripartire al "Notari" contro la matricola Langhiranese.

Altro derby nel girone B al "Torelli" di Scandiano dove il Castellarano, protagonista di 4 hurrà in altrettanti match casalinghi, si misura con la Sammartinese in serie utile da 5 gare. Servono punti alla Riese che non può fallire l’appuntamento interno contro una Pieve Nonantola rilanciata. Reduce dal primo sorriso stagionale, il Casalgrande deve disinnescare l’ex regina United Carpi.

In Prima categoria big-match a Modena per la FalkGalileo che prova ad acuire la crisi del San Damaso, mentre la Rubierese non può fidarsi della Campeginese, vogliosa di riscatto dopo le 5 sberle incassate dalla Povigliese. Testacoda per il Gattatico (Seconda categoria) che ospita il Levante in un derby mai scontato nel girone B reggiano-parmense-piacentino. Rischia il Boma Fellegara nella tana della matricola Vetto, leader fino a 3 settimane fa e ora staccata di due lunghezze; pronte ad approfittarne Carpineti e Atletic Progetto Montagna che però non possono distrarsi rispettivamente contro Original Celtic Bhoys e Sporting Cavriago, entrambe in palla. Dopo aver battuto il neo-retrocesso Santos 1948, l’Invicta Gavasseto affronta sempre fra le mura amiche i modenesi del Vallalta per entrare nell’élite del girone B di Terza categoria. Rischia nel derbyssimo dello "Zanelli" la capolista Gatta attesa dal Felina, mentre il Puianello staccato di un punto affronta la difficile trasferta di Collagna. Pronostico gol per Coviolo-Amici di Davide.

Eccellenza

Brescello Piccardo (13)-Atletic Cdr Mutina (14); Campagnola (6)-Zola Predosa (8); Rolo (8)-Nibbiano (20); Vianese (18)-Fidentina BSD (13) a Carpineti.

Promozione

Girone A: Bagnolese (7)-Carignano (7) al "D’Arzo" di Montecchio; Bibbiano/San Polo (15)-Luzzara (11); Montecchio (19)-Langhiranese (10).

Girone B: Casalgrande (3)-United Carpi (14); Castellarano (14)-Sammartinese (9); Montombraro (7)-Baiso/Secchia (7); Riese (8)-La Pieve Nonantola (5); Solierese (9)-Sporting Scandiano (9).

Prima categoria

Girone B: Atletico Bibbiano Canossa (16)-Palanzano (4); Quattro Castella (5)-Marzolara (10). Girone C: Boca Barco (9)-Povigliese (7); Campeginese (6)-Rubierese (14); Campogalliano (6)-San Prospero Correggio (3); Daino S.Croce (7)-Celtic Cavriago (2); Madonnina (5)-United Albinea (10); Modenese (12)-Novellara (5); San Damaso (13)-FalkGalileo (12).

Seconda categoria

Girone B: Cadeo (13)-Virtus Calerno (13); Gattatico (16)-Levante (2); S.Ilario (4)-San Polo (8). Girone D: Atletic Progetto Montagna (13)-Sporting Cavriago (9); Barcaccia (7)-Borzanese (1); Casalgrandese (10)-Rivalta (6); MT 1960 (10)-Real Casina (6); Original Celtic Bhoys (10)-Carpineti (13); Vetto (12)-Boma Fellegara (14).

Girone E: San Paolo (8)-Reggiolo (11); Virtus Mandrio (10)-Virtus Bagnolo (8). Girone F: Cerredolese (8)-Spezzanese (8); Corlo (6)-Roteglia (11); Rubiera (8)-Consolata (6).

Terza categoria

Girone A: Cavriago (3)-Plaza (12); Collagna (5)-Puianello (13); Coviolo (13)-Amici di Davide (7); Felina (10)-Gatta (14); Levizzano (4)-Biasola (2) a Muraglione; riposa: Ramiseto (4).

Girone B: Gualtierese (4)-Fogliano (4); Invicta Gavasseto (9)-Vallalta (12); Quadrifoglio (6)-Pol. Guastalla (10); Santos 1948 (7)-Roveretana (8); Sporting Tre Croci (7)-Cadelbosco (8); riposa: Fosdondo (12).