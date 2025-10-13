Rolo punito nel finale. Ma non ha demeritato

ROLO 0 PONTENURESE 1

ROLO: Grigoli, Cabassa (39’st Boccaletti), Pipoli, Bassoli, Galli, Pappaianni, Lo Bello (18’st Ziliani), Covili (11’pt Petrosino, 33’st Quitadamo), Puglisi, Borghi, Serrou. A disp.: Canuti, Lorenzini, Ferrari, Catellani, Grammatica. All.: Bonini

PONTENURESE: Cabrini, Diaw, Bara (18’st Alfieri), Castellana, Ajdini, Spagnoli, Yener (28’st Casali), Orlandi, Compiani, Cecchetti (39’st Vecchio), Bernardi (1’st Lodigiani). A disp.: Dordoni, Lombardo, Bongiorni, Milza, Savino. All.: Rizzelli

Arbitro: Delucca di Bologna

Rete: Alfieri al 34’st.

Note: ammoniti Ziliani, Petrosino, Cecchetti, Compiani, Orlandi e Ajdini.

Sale a tre la striscia di gare consecutive senza vittorie per il Rolo: stavolta serviva l’impresa, perché la Pontenurese era prima con 16 punti, imbattuta e con un solo gol subito nelle prime sei. Ieri si è confermata questa solidità: nessuna rete concessa ai ragazzi di Lauro Bonini, col muro reggiano che ha retto fino a undici minuti dal 90’.

La rete nel finale di Alfieri spinge sempre più su i piacentini, mentre il Rolo rimane fermo a 8 punti. Dopo due vittorie nelle prime quattro ha rallentato la marcia il sodalizio della bassa: nelle ultime tre un pari e poi due sconfitte consecutive. Da sottolineare la buona difesa, solo 7 gol subiti, ma l’attacco con polveri bagnate, con sole sei esultanze.

Domenica l’occasione per tornare a fare punti: si andrà sul campo del Calcio Zola, squadra di tutto rispetto ma che ha iniziato con difficoltà e ha solo punti (una sola vittoria in sette turni, e ben quattro sconfitte). Ieri era dura in ogni caso: la Pontenurese è capolista con 19 punti insieme all’Agazzanese. Bene ricordare che parliamo di una neopromossa che sta facendo cose super.

Foto: Luca Puglisi