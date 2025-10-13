Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Rolo punito nel finale. Ma non ha demeritato

Rolo punito nel finale. Ma non ha demeritato

Sale a tre la striscia senza vittorie per la squadra di mister Bonini

di GIUSEPPE MAROTTA
13 ottobre 2025
Sale a tre la striscia senza vittorie per la squadra di mister Bonini

Sale a tre la striscia senza vittorie per la squadra di mister Bonini

XWhatsAppPrint

ROLO 0 PONTENURESE 1

ROLO: Grigoli, Cabassa (39’st Boccaletti), Pipoli, Bassoli, Galli, Pappaianni, Lo Bello (18’st Ziliani), Covili (11’pt Petrosino, 33’st Quitadamo), Puglisi, Borghi, Serrou. A disp.: Canuti, Lorenzini, Ferrari, Catellani, Grammatica. All.: Bonini

PONTENURESE: Cabrini, Diaw, Bara (18’st Alfieri), Castellana, Ajdini, Spagnoli, Yener (28’st Casali), Orlandi, Compiani, Cecchetti (39’st Vecchio), Bernardi (1’st Lodigiani). A disp.: Dordoni, Lombardo, Bongiorni, Milza, Savino. All.: Rizzelli

Arbitro: Delucca di Bologna

Rete: Alfieri al 34’st.

Note: ammoniti Ziliani, Petrosino, Cecchetti, Compiani, Orlandi e Ajdini.

Sale a tre la striscia di gare consecutive senza vittorie per il Rolo: stavolta serviva l’impresa, perché la Pontenurese era prima con 16 punti, imbattuta e con un solo gol subito nelle prime sei. Ieri si è confermata questa solidità: nessuna rete concessa ai ragazzi di Lauro Bonini, col muro reggiano che ha retto fino a undici minuti dal 90’.

La rete nel finale di Alfieri spinge sempre più su i piacentini, mentre il Rolo rimane fermo a 8 punti. Dopo due vittorie nelle prime quattro ha rallentato la marcia il sodalizio della bassa: nelle ultime tre un pari e poi due sconfitte consecutive. Da sottolineare la buona difesa, solo 7 gol subiti, ma l’attacco con polveri bagnate, con sole sei esultanze.

Domenica l’occasione per tornare a fare punti: si andrà sul campo del Calcio Zola, squadra di tutto rispetto ma che ha iniziato con difficoltà e ha solo punti (una sola vittoria in sette turni, e ben quattro sconfitte). Ieri era dura in ogni caso: la Pontenurese è capolista con 19 punti insieme all’Agazzanese. Bene ricordare che parliamo di una neopromossa che sta facendo cose super.

Foto: Luca Puglisi

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su