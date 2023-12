Romagna Rfc ’Cappotto’ a Formigine: 94-0

Non è questione di citare il cappotto: nella vittoria 94-0 nel campionato di rugby di B del Romagna Rfc contro gli Highlanders Formigine ci sta tutto un intero guardaroba invernale, comprese le tute da sci. Grazie al larghissimo successo ottenuto domenica dunque i Galletti si confermano saldamente in testa al girone, con 5 punti di vantaggio sulla coppia formata da Modena e Bologna, a loro volta uscite entrambe vincenti dall’ottavo turno del torneo.

Con 7 mete per tempo il Romagna tiene un ritmo alto in tutte le fasi dell’incontro senza concedere nulla agli emiliani. Già dai primi minuti di gioco gli ospiti mostrano di avere il piglio giusto: al 1’ Tauro inaugura le marcature e dopo un paio di minuti arriva il raddoppio con la meta di Di Franco. All’11 sono ancora i Galletti ad andare a segno, con Mazzone, trovando poi il sigillo del bonus al 17’ con Vincic. Nella seconda metà del parziale i romagnoli prendono definitivamente il largo con altre 3 mete (ancora Tauro, Di Lena e Sergi gli autori). In tutte le occasioni Giannuli è preciso da calcio di trasformazione, così da andare al riposo sul 49-0.

Nella ripresa il copione non cambia e il ritmo dei Galletti continua a essere martellante, con 5 mete nel primo quarto d’ora (doppietta di Fela e di nuovo a segno anche Di Lena, Tauro e Di Franco). L’iniziativa continua ad essere tutta in mano agli ospiti, che nell’ultimo quarto arrotondano ulteriormente con altre due mete segnate da Marini e da Donati: i punti segnati salgono a 94 grazie alle trasformazioni di Giannuli, che manca solo due calci. Il Romagna supera brillantemente l’ostacolo Formigine e prosegue la sua marcia in testa al girone: domenica prossima i Galletti chiuderanno il 2023 in casa contro Modena, delicata sfida con una delle dirette inseguitrici.

Sono arrivate soddisfazioni anche per la compagine femminile del Romagna Rfc, impegnata in serie A: nella prima prova stagionale disputata a Cesena, è maturata infatti la netta vittoria 71-5 contro Calvisano. Con una meta non trasformata al 10’ le romagnole sbloccano il punteggio e approfittano di un calcio piazzato per guadagnare altri 3 punti, prendendo poi il largo con ulteriori 4 mete. Nella ripresa altre 6 mete e un calcio piazzato sigillano il risultato. Tra le marcatrici Silvia Stoppa, autrice di un tris di mete e nominata ’Player of the Match’, e Valentina Rossi, tra le più giovani del gruppo, che ha messo la firma su due mete e sui calci, per 26 punti segnati. Con questa vittoria il Romagna si attesta ai piani alti del girone, a quota 9 punti.