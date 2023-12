Romairone disponibile già a Orvieto. Capitan Cretella sarà squalificato

Da ieri pomeriggio l’ultimo arrivato in casa biancorossa si è aggregato al "gruppo" di mister Bonuccelli. Si tratta dell’attaccante Alessandro Romairone (nella foto), classe 1999, figlio d’arte, in forza alla Sambenedettese: la trattativa condotta in tempi ristretti dal dg Vetrini dopo l’infortunio a Giustarini (al quale il nuovo arrivato assomiglia molto dal punto di vista fisico) è andata in porto. "Il giocatore può essere a disposizione del tecnico – dice Vetrini – fin da domenica nella trasferta di Orvieto". Chi, invece, non ci sarà sul campo di gioco umbro, che presenta un fondo che lascia molto a desiderare, sarà il capitano Riccardo Cretella: ieri è arrivata l’ufficializzazione della giornata di squalifica da parte del giudice sportivo. Il Grosseto, in una classifica assai corta, attualmente si trova al quinto posto e ha estremo bisogno di fare punti. Oggi alle 15 sul campo di Roselle amichevole con la squadra Juniores. Per chi vuole seguire la squadra nella trasferta di Orvieto i biglietti del settore Ospiti sono acquistabili al Bar Tripoli. Il prezzo dei tagliandi è di 11 euro. La prevendita terminerà sabato 16 alle 19. Domenica i botteghini dell’impianto umbro saranno regolarmente aperti dalle 13. Intanto si accende il "mercato" del Grosseto. La società biancorossa ricorda che l’incontro Grosseto-Aquila Montevarchi, ultima gara del girone d’andata, verrà disputato giovedì alle 15.