Romito Magra retrocesso, Cadimare festeggia la salvezza in Seconda categoria

ROMITO MAGRA: Tedeschi, Manzo, Pieroni, Garzia (66’ Sassarini), Cucurnia (78’ Bragazzi), Parma, Marselli, Bonati, Lazzari (63’ Mancini), Laghezza, Simoni (71’ Barbieri A.). All. Bragazzi.

CADIMARE: Rossi, Manfredi (86’ Rossi C.), Bolla, Belforti, Piazza, Belatti, Desogus, Dalhoumi, (58’ Ocran) Verona, Agrifogli, Afonso (83’ Calefe). All. Grippino

Arbitro: Brizzi di Spezia

Reti: 10’, 59’ Verona (C), 42’ Cucurnia (R) (rig.), 60’ Afonso (C), 93’ Rossi C. (C)

ROMITO MAGRA – Festeggia la salvezza il Cadimare, mentre mastica amaro il Romito Magra per una sconfitta che costa la retrocessione in Seconda categoria. Dopo appena 10 minuti gli ospiti passano in vantaggio grazie all’eurogol di Verona che inventa una conclusione ad incrociare che si insacca sotto la traversa. Due minuti dopo il tiro a botta sicura di Afonso viene respinto da un super Tedeschi. Al 32’ si sveglia il Romito con un colpo di testa di Laghezza che esce fuori di poco. Al 42’ Cucurnia trasforma un calcio di rigore e pareggia. Al 45’ Verona ci prova di testa, ma senza fortuna, prima di risolvere in maniera vincente una mischia. Al 56’ Tedeschi compie un altro miracolo su Piazza. Al 60’ su punizione Afonso cala il tris. All’84’ Verona in contropiede colpisce la traversa. Al 91’ viene espulso tra i locali Sassarini. Al 93’ in contropiede Rossi C. mette la parola fine sul match. Cadimare salvo, il Romito torna invece in Seconda categoria.

Ilaria Gallione

Nella foto: Nicolò Cucurnia (Romito Magra)