Romito punta sul calcio a 5: "Diamo fiducia ai giovani"

Un gruppo di ragazzini dai 16 ai 18 anni guidati da un ’veterano’ delle panchine: parte stasera l’avventura della neonata squadra della Polisportiva Romito Magra nel campionato regionale di Serie C di calcio a 5. al calcio (Seconda categoria), pallavolo e basket affianca ora anche il futsal. Un’esperienza fortemente voluta dal presidente del team gialloblù Lanfranco Barboni, che al calcio (Seconda categoria), pallavolo e basket affianca ora anche il futsal affidando il settore calcio a 5 ad Andrea Ercolano nel ruolo di responsabile. Squadra come detto giovanissima composta da ragazzi nati nel 2007, 2008 e 2009 pronti a confrontarsi con avversari già... adulti. A guidare il Romito Magra sarà Giacomo Aliboni, 55 anni di Massa, una vecchia conoscenza del calcio a 5 nazionale, ironia della sorte tecnico dell’ultima squadra di futsal dello spezzino: nella stagione 2004-2005 aveva infatti portato il Battifollo Sarzanese alla promozione in B nazionale, di fatto però mai affrontata perchè il sodalizio della Val di Magra subito dopo è confluito nel progetto ToscoLigure con la fusione con Massa.

"Siamo pronti – dice Aliboni – c’è grande entusiasmo fra i ragazzi. Proveremo nelle prossime settimane a inserire qualche altro elemento nella rosa. Il nostro obiettivo era riportare il calcio a 5 nello spezzino". Il contatto fra Romito e Aliboni è arrivato alcuni mesi fa quando il tecnico apuano ha preso parte al Torneo delle Regioni nello staff tecnico del Piemonte-Val d’Aosta: in precedenza ha allenato, anche in serie A, a Brescia, Prato, Pisa e Massa. Debutto in campionato stasera alle 21.30 sul campo del Genova Calcio, le altre avversarie del girone B sono Athletic Chiavari, Città Giardino Marassi, Futsal Genova, Futsal Genova ’B’ (fuori classifica), Morandi e Virtus Don Bosco Varazze. Le partite casalinghe verranno giocate il venerdì sera alle 21,30 alla palestra ’Rossa’ di Romito.

Claudio Masseglia