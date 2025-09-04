Romozione. L’Alma è pronta per il debutto. A Ostra con la speranza di Gucci

L’Alma Fano prepara il debutto nel campionato di Promozione contro l’Ostra, match in calendario sabato alle 15,30 al comunale di Pianello di Ostra. Mister Omiccioli ha l’obiettivo di cercare di recuperare gli infortunati, in particolare quei giocatori che dall’inizio della stagione non sono mai scesi in campo. Il riferimento è a Niccolò Gucci, afflitto da una fascite plantare sinistra e ad Andrea Omiccioli che si trascina dietro da settimane un problema muscolare al polpaccio sinistro. Meno gravi sembrerebbero gli infortuni di Giacomo Pierpaoli che accusa noie muscolari alla coscia sinistra e Davide Mattioli, in via prudenziale tenuto a riposo sabato scorso nella gara di Coppa Italia contro il Villa San Martino. Il suo posto è stato preso da Malshi che, peraltro, ha fornito una buona prestazione. Qualcuno di loro per Ostra dovrebbe recuperare.

Ovviamente quello che si attendono tutti i fanesi è il ritorno in maglia granata di Gucci, pedina fondamentale dal punto di vista realizzativo nell’ottica di un campionato di Promozione da primi posti. L’apporto dell’attaccante toscano è fondamentale per costruire una coppia offensiva con Matteo Sartori che dovrebbe assicurare i gol necessari a vincere. D’altronde già a Pesaro contro il Villa San Martino lo stesso Sartori ha dimostrato le sue capacità e cioè quelle di sfruttare al massimo le occasioni che gli capitano. Con Gucci vicino poi si spera che l’attacco granata diventi ancor più esplosivo. Per restare in tema di Coppa Italia, si registrano gli strascichi del massiccio afflusso di tifosi fanesi a Pesaro. Il giudice sportivo ha infatti inflitto alla società di via Toscanini una multa di 100 euro con la seguente motivazione: "Per aver alcuni propri sostenitori, durante la gara, lanciato diversi fumogeni che cadevano vicino la linea laterale del campo da gioco, causando evidenti danni al manto erboso. Quanto al risarcimento del danno si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa". Insomma, all’ammenda segue il rischio di dover rifondere i danni alla società ospitante. Adesso l’augurio è che in campionato le centinaia di sportivi fanesi in trasferta al seguito della squadra, oltre a rappresentare un vantaggio sul piano del tifo, non diventino un problema per la società, costretta a pagare le intemperanze e gli eccessi di un tifo che ha ritrovato smalto e calore. sil.cla.