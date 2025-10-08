Ronaldo è il primo calciatore miliardario: nuovo record per il fuoriclasse portoghese

Roma, 8 ottobre 2025 – Nuovo record per Cristiano Ronaldo. L'ex attaccante di Real Madrid, Manchester United e Juventus, ora in forze alla squadra saudita Al-Nassr, è diventato il primo giocatore di calcio miliardario. Lo riferisce Bloomberg, che stima il patrimonio dell'asso portoghese in 1,4 miliardi di dollari.

Una spinta alla ricchezza di Ronaldo, in grado di monetizzare la sua immagine con suntuose sponsorizzazioni come quelle di Armani e Nike, dal prolungamento del contratto con l'Al-Nassar, firmato lo scorso giugno e avrebbe portato nelle tasche del 40enne portoghese oltre 400 milioni di dollari.

L’uomo dei record non smette di macinare primati. A fine agosto, su rigore, ha segnato un gol nella finale della Supercoppa d'Arabia, il centesimo con la maglia dell’Al Nassr, quarto club con il quale taglia questo speciale traguardo. Il talento portoghese, è diventato l'unico giocatore ad aver segnato almeno 100 gol con quattro diversi club nell’arco della carriera. In precedenza CR7 lo aveva fatto con Real Madrid (451), Manchester United (145) e Juventus (101). CR7, con 35 gol lo scorso anno ha vinto la classifica marcatori anche nella Saudi Pro League, il campione portoghese è diventato il primo giocatore nella storia a diventare capocannoniere in quattro campionati e in quattro leghe differenti: in Premier League (con il Manchester United nel 2007/2008 - 31 gol); nella Liga (con il Real Madrid nel 2010-2011 - 40 gol; nel 2013/2014 - 31 gol; 2014/2015 - 48 gol), in Serie A (con la Juventus nel 2020/2021 - 29 gol) e infine in Saudi Pro League (con l'Al-Nassr nel 2023/2024 - 35 gol).