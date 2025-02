Rondine, domani c’è la Colligiana. L’avvertimento di Mr Tronconi:: "Sarà la domenica delle risposte"

Dopo una serie di pareggi che hanno rallentato la risalita verso i piani alti della classifica, il ritrovato successo della Rondinella sul campo della Castiglionese, ha rinforzato l’entusiasmo in casa del sodalizio del presidente Lorenzo Bosi. E’ stata una vittoria di spessore che infonde alla squadra di Tronconi maggiore entusiasmo e convinzione in vista dell’impegno di domani contro la forte Colligiana, seconda del girone B di Eccellenza, dietro alla capolista Scandicci. Oltre alla sfida di domani fra Signa-Castiglionese e Antella-Affrico, dal punto di vista calcistico anche il big-match della Rondine non passa inosservato; assume una valenza particolare per aggiungere un altro mattoncino per arrivare alla salvezza e per puntare dritto alla zona play off.

Tronconi, quanto vale per la Rondinella questo confronto con la squadra senese?

"Al momento pensiamo solo a mettere in sicurezza il campionato. Raggiunto l’obiettivo, possiamo pensare ad altro. Certamente centrare un doppio successo a spese di una forte Colligiana sarebbe importante: ci aiuterebbe a far crescere molto l’autostima e avere più consapevolezza delle nostre possibilità. Per riuscirci, ci servirà cuore, voglia e tanto carattere".

Con il campionato entrato nel vivo della lotta, a nove gare dal termine, il turno di domani sarà molto determinante?

"Con la capolista Scandicci che andrà ad Anghiari e con le trasferte dell’Affrico, del Valentino Mazzola, della Castiglionese, più la nostra gara con la Colligiana; tutti match-clou che coinvolgono le squadre delle prime cinque posizioni di classica. Sarà la domenica delle risposte e conosceremo come si prospetterà questo rush finale di stagione. La Rondinella è cresciuta nell’aspetto fisico che mentale: ora siamo squadra e i risultati sono arrivati. Vogliamo continuare su questa direzione".

Giovanni Puleri