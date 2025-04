Rondinella supera Affrico 2-1 e accede alla finalissima contro Valentino Mazzola

AFFRICO1RONDINELLA M.2dopo i supplementari

AFFRICO: Burzagli, Stella, Guarducci, Nuti, Longo, Benvenuti, Rocchini (82’ Morelli), Tamburini (64’ Gori), Renzi (70’ Russo), Papini (90’ Centrone), Tacconi (96’ Sborgi). A disp. Virgili, Vaccari, Bertelli, Mecocci. All. Villagatti.

RONDINELLA M.: Pecorai, Noviello, Migliorini, Mazzolli, Falciani (30’ Travaglini), Fantechi (80’ Bartolini), Piras (96’ Bartolozzi), Baldesi, Polo, Bencini (70’ Antongiovanni), Vezzi (105’ Giorgelli). A disp. Sciatti, Cheloni, Agrello, Perini. All. Tronconi.

Arbitro: Monti di Firenze

Reti: 74′ Papini, 85′ Travaglini, 101′ rig. Polo

FIRENZE - La Rondinella vince 2-1 la semifinale play off sul campo dell’Affrico e vola alla finalissima (in campo neutro) contro il Valentino Mazzola. Decisivo un rigore trasformato da Polo (nella foto) nel primo tempo supplementare: a seguito di una incomprensione fra il portiere Burzagli e il mediano Nuti, si è inserito Antongiovanni che ruba il pallone e ottiene il tiro dal dischetto.

La partita è stata equilibrata. Affrico in vantaggio con Papini, bel tiro al volo di sinistro al 74’. Pronta la reazione della Rondinella che all’85 pareggia con Travaglini di testa in tuffo su cross dalla destra. Ai supplementari la Rondinella in vantaggio su rigore di Polo. L’Affrico si riversa in avanti ma le occasioni capitate a Longo e Sbolgi non si concretizzano. La Rondinella ha disputato un’ottima gara e ha sogni di gloria.

F. Que.