Rondinella, una partenza da urlo. Quattro vittorie su quattro gare. Domenica stress test col Signa

Con un avvio di campionato eccellente, forte di quattro vittorie consecutive, la Rondinella Marzocco del presidente Lorenzo Bosi è meritatamente in testa al girone B di Eccellenza. Un bilancio perfetto che la pone al centro dell’attenzione, avendo superato avversarie insidiose come Castiglionese, Affrico, Lanciotto e Certaldo. L’inizio brillante è la conferma che il talento di un gruppo unito, ben guidato da mister Stefano Tronconi e composto da giocatori di spessore come Polo, Baldesi, Mannelli, Massai, Vezzi, Ricchi e Dainelli, sta facendo la differenza.

Nonostante l’euforia, la concentrazione resta alta: il prossimo ostacolo sarà il Signa, ancora nei bassi fondi della classifica e a caccia della prima vittoria.

Domenica, al "Bisenzio" sarà un test di maturità cruciale per i biancorossi di Tronconi, che dovranno mantenere la stessa grinta e attenzione espresse fin qui. Sarà la squadra di Gambadori a fare da esame alla Rondinella? "Per le squadre in difficoltà, queste situazioni spesso generano una reazione d’orgoglio – spiega l’allenatore della Rondinella, Tronconi – che può far risorgere i limiti tecnici e tattici degli avversari. Battere una prima della classe non è solo un successo sportivo, ma un’enorme iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione. È un Signa composto da tanti buoni giocatori, al quale dovremo prestare molta attenzione".

"Nonostante i nuovi giocatori inseriti nella rosa - continua Tronconi - siamo una squadra con una identità di gioco e l’abbiamo confermato anche contro il Certaldo. Siamo soddisfatti dei risultati di questo primo mese. Con tanto lavoro da fare contiamo di proseguire su questa strada. Il campionato è molto equilibrato - conclude il tecnico -. Alcune squadre più attrezzate di noi stanno faticando a decollare".

Giovanni Puleri