Roselle Calcio: debutto della prima squadra in Terza Categoria, focus sui giovani

Il Roselle Calcio annuncia la nascita della prima squadra, pronta a scendere in campo nella Terza Categoria. Un progetto fortemente voluto dalla società, che rappresenta il naturale proseguimento del percorso di crescita per i ragazzi del vivaio. Il gruppo che affronterà la nuova avventura sarà formato in gran parte da ex Under 19, affiancati da un ristretto numero di giocatori più esperti, chiamati a fare da guida in campo e fuori. Una scelta chiara, che riflette la volontà della società di costruire con pazienza e con i propri mezzi, valorizzando ogni giorno il lavoro svolto dal settore giovanile. Il vivaio, infatti, resterà il cuore pulsante del Roselle Calcio: non solo intatto, ma più attivo che mai. L’obiettivo è dare continuità a un percorso tecnico ed educativo che parte dai più piccoli e accompagna i giovani fino al calcio dei grandi, creando senso di appartenenza e identità. Con l’esordio della prima squadra, il Roselle Calcio compie un passo importante verso il futuro, rimanendo fedele ai propri valori: crescita, formazione e passione.