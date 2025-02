Rossoblù convincenti contro la seconda forza del campionato. È un Montevarchi d’acciaio. Col Seravezza il pari vale doppio

montevarchi

0

seravezza

0

MONTEVARCHI (4-2-3-1): Conti; Vecchi, Ficini, Martinelli, Ciofi; Sesti, Saltalamacchia; Galastri (57’ Tommasini), Orlandi (82’ Picchi), Bontempi (62’ Boncompagni); Priore. All. Rigucci.

SERAVEZZA (3-5-2): Lagomarsini; Mosti, Coly, Sanzone; Turini (74’ Bartolini), Bedini, Menghi (67’ Lepri), Greco (85’ Stabile), Paolieri (74’ Giannotti); Bocci (89’ Sforzi), Benedetti. All. Brando.

Arbitro: Niccolai di Pistoia (Guiducci-Laci)

Note: ammoniti Greco, Menghi, Mosti, Bedini, Martinelli. Espulso all’85’ per proteste il presidente del Montevarchi Livi.

MONTEVARCHI – Un punto chiamato coraggio e organizzazione, imposto dal Montevarchi al Seravezza Pozzi, seconda forza del campionalo. Finisce senza vinti né vincitori al Brilli Peri, con i padroni di casa in emergenza per diverse assenze ma capaci di tenere botta contro una squadra cinica, forte e imbattuta da oltre due mesi. L’impegno della squadra è stato applaudito fine gara dal pubblico e in classifica il pari serve eccome in vista della sfida di domenica a Terranuova. Preceduto dal minuto di silenzio per Mauro Capoduri, il terzino rossoblù dei primi anni 80 scomparso di recente, l’incontro è filato via intenso e piacevole. Un paio di tentativi aquilotti (il più insidioso al 22’ di Sesti che costringe Lagomarsini in angolo con un sinistro potente) precedono le azioni pericolose di Bocci e Benedetti neutralizzate da Conti e dalla difesa, orfana o dello squalificato Franco. Piace la freschezza del 2008 Galastri, confermato da Rigucci dopo l’ottimo esordio di Poggibonsi, e al 34’ proprio il gioiellino chiude un contropiede con un tiro impreciso. In avvio di ripresa gli ospiti accelerano e Benedetti chiama Conti a una parata salva-risultato. Il Montevarchi reagisce, viene inserito l’altro baby Elia Tommasini e in almeno tre circostanze il Seravezza trema. Sembra netta la trattenuta di Mosti su Bontempi in area (55’) ma l’arbitro fa proseguire e attorno alla mezzora Orlandi non angola la sfera e il portiere si salva. Lagomarsini, però, non potrebbe nulla all’85’ sul piazzato di Ciofi che scheggia il palo. In pieno recupero è annullato per fuorigioco giusto un gol a Picchi: è l’ultimo brivido.

Giustino Bonci