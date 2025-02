Rossoblù in cerca di punti salvezza. Civitanovese, domani non ci sarà Visciano

Con buone probabilità, il capitano della Civitanovese Ivan Visciano non prenderà parte alla gara di domani a Castelfidardo. Il mediano classe 1987 si sta allenando in maniera differenziata e dovrebbe essere lasciato fuori precauzionalmente per non rischiare il futuro della stagione. Si tratta dell’unico indisponibile considerando che è stato recuperato anche Andrea Foglia. Con l’inserimento di quest’ultimo, insieme con Domizi e Milani, il tecnico Senigagliesi avrebbe la possibilità di riproporre parte del centrocampo del Pineto della stagione 2022-23, quando la compagine allora allenata da Daniele Amaolo conquistò la Lega Pro. Per il resto, è un ambiente sereno quello rossoblù. Persiste il silenzio stampa, un po’ meno la modalità delle porte chiuse, non attuabile al Rione Risorgimento, dove non vi sono barriere. La squadra è stata ospite a cena giovedì sera al ristorante "Due re": un’altra occasione per caricare e cementare il gruppo da parte della dirigenza, in questo caso composta dal patron Mauro Profili con il ds Claudio Cicchi e il presidente onorario Daniele Maria Angelini. Società, che pur non volendo rilasciare dichiarazioni, tiene a precisare l’ottimo rapporto che intercorre tra lo stesso Profili e il main sponsor Maurizio Bernardi di B-Chem. I due erano fianco a fianco nella partita interna di domenica scorsa contro l’Ancona. La Civitanovese sul campo vuole ottenere a tutti i costi i 3 punti, non vincendo da 3 giornate consecutive. Impresa ardua ma allo stesso tempo non impossibile contro un Castelfidardo che vanta 11 lunghezze in più dei rivieraschi. La formazione biancoverde è reduce dal pareggio in casa della capolista Sambenedettese, mentre prima aveva vinto contro il Sora. La squadra di Marco Giuliodori ha vinto 9 partite e perse altrettante, mentre ha pareggiato in 6 occasioni, realizzando 30 gol e subendone 25. Castelfidardo che non avrà a disposizione il difensore Fabbri e il portiere Osama, entrambi squalificati, e probabilmente anche il sostituto Munari. Però si dovrà fare attenzione all’attaccante Nanapere, già a segno con 10 gol e al collega di reparto Braconi. In mediana, invece, ecco gli ottimi Miotto e Gambini, mentre in difesa fanno buona guardia Imbriola e Vecchio. Ad arbitrare l’incontro, in programma alle 14.30 allo stadio Mancini, sarà Marco Menozzi della sezione di Treviso assistito da Kevin Turra di Milano e Fabio Cattaneo di Monza.

Francesco Rossetti