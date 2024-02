Rotondo illude la Sangio. Ma il Grosseto recupera

sangiovannese

SANGIOVANNESE (3-5-1-1): Timperanza; Farini, Antezza, Masetti; Bartolozzi (48’ st Di Rienzo), Romanelli, Massai (44’ st Disegni), Baldesi, Gianassi; Benucci (36’ Cicarevic); Rotondo (36’ st Nannini). A disp: Barberini, Orselli, Disegni, Shenaj, Caprio, Senesi. All. Rigucci.

GROSSETO (4-2-3-1): Raffaelli; Grasso (30’ st Macchi), Prati, Davì, Aprili (30’ st Saio); Sabelli, Cretella; Riccobono (43’ st Bensaja), Rinaldini (20’ st Sacchini), Romairone; Marzierli. A disp: Sclano, Bruni, Russo, Porcu, Nocciolini All. Malotti.

Arbitro: Aldi di Lanciano (Camilli e Scionti di Roma 1)

Reti: 38’ pt Rotondo (S) su rigore, 8’ st Marzierli (G)

Not: spettatori 900 circa con 163 grossetani. Ammoniti: Davì, Bartolozzi, Baldesi, Aprili, Farini, Cicarevic, Massai.

SAN GIOVANNI – La Sangiovannese conquista un ottimo punto contro il Grosseto. Gli azzurri di Rigucci accarezzano anche la possibilità di portare a casa l’intera posta poi Marzierli nella ripresa spegne i sogni di gloria. Un pareggio sostanzialmente giusto per quanto hanno prodotto le due squadre in campo. Valdarnesi e grossetani si ritrovano di fronte dopo lo 0-0 andata ma con due tecnici diversi legati, tra loro, da una profonda amicizia. È una sfida, quindi, anche tra Atos Rigucci e Roberto Malotti. Confermate le formazioni della vigilia, in casa azzurra Bartolozzi vince il duello con Di Rienzo mentre tra i biancorossi scende in campo lo stesso 11 che ha battuto il FollonicaGavorrano. Nella prima frazione, per una mezz’ora buona, è il Grosseto a dettare notevolmente le danze se si considera che gli ospiti vanno vicini al gol in tre limpide occasioni, due di queste con Marzierli che al 7’ colpisce di testa il palo e al 23’ dove l’ex attaccante del San Donato solo soletto davanti a Timperanza spara alle stelle.

Il vantaggio maremmano sembra maturo da un momento all’altro ma al 38’ Davì cintura in area il grossetano Rotondo che, dal dischetto, dà un dispiacere ai suoi concittadini spiazzando Raffaelli per il vantaggio che si protrarrà fino alla conclusione della prima frazione. Il secondo tempo si apre subito con il pareggio del Grosseto, dopo averne sbagliati due grossolani l’attaccante Marzierli si regala un eurogol battendo, da posizione defilata, con un tiro di rara precisione e potenza il portiere azzurro Timperanza. La rete potrebbe galvanizzare la formazione ospite che, però, se si escludono due conclusioni da calcio piazzato sempre di Riccobono non creano grandi preoccupazioni dalle parti di Timperanza sempre vigile a difesa dei propri pali. Dopo sei minuti di recupero l’arbitro decreta la conclusione, per gli azzurri di Rigucci è un punto molto importante che porta a otto la serie di risultati utili consecutivi. E domenica un vero e proprio spareggio in quel di Orvieto.

Massimo Bagiardi