Rotondo va al San Donato, lo Scandicci prende Bertelli e Tacconi

A pochi giorni dall’apertura ufficiale del calciomercato dilettanti (1° luglio), si registrano alcune importanti novità. Il San Donato Tavarnelle conferma la presenza del difensore Tommaso Cecchi classe 2000 e accoglie un nuovo volto in attacco: Niccolò Rotondo (2003), proveniente dalla Sangiovannese. Lo Scandicci non perde tempo e piazza due colpi. Il giovane centrocampista Niccolò Bertelli (classe 2007) arriva dall’Affrico, mentre il ds Lorenzo Vitale ha definito il ritorno di un volto noto: Giacomo Tacconi (classe 1998). Il centrocampista, con trascorsi proprio allo Scandicci e alla Sangiovannese, torna dopo l’esperienza al Crema.

Anche il Sansepolcro si rinforza con due innesti significativi: il difensore centrale Gabriele Fumanti (‘98), anch’esso ex Sangiovannese, e l’attaccante esterno Lorenzo Belli (classe 1993), che arriva dal Poggibonsi. In Eccellenza, la Lastrigiana si assicura la conferma del centrocampista Iago Christophe Crini (‘01) e l’arrivo di Alessio Fantechi (‘96) dalla Rondinella. Si aggiunge a loro anche l’attaccante Jionathan Campagna (‘02), con un passato al Certaldo e Tuttocuoio. Fumata bianca per la Sangiovannese: stabilita la base societaria, il progetto prosegue con Andrea Agatensi come direttore sportivo e Stefano Calderini in panchina: saranno annunciati a breve.

Il Montespertoli si è assicurato le prestazioni del solido difensore Lorenzo Vallesi (‘93), ex Fucecchio e Peccioli. Infine, la neopromossa Sansovino si sta trasformando in una vera e propria corazzata. Ha pure aggiunto alla rosa, il portiere Francesco Timperanza (‘01) e il difensore Alessandro Bega (‘94), provenienti dal Terranuova Traiana.

