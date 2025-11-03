Rotto il digiuno casalingo. Mesola, finalmente 3 punti. Supera Solarolo in rimonta

mesola

2

solarolo

1

: Calderoni, Cavallari E. (95’ Guariento) Lucci, Marangon (50’ Paganini), Valesani, Telloli, Alessio, Spanó, Rako (79’ Rivas), Cantelli, Davo. All. Cavallari

SOLAROLO: Lusa, Nastase (83’ Menicucci), Poggesi, Magri, Malo, Piancastelli (71’ Longo), Mengozzi, Santucci, Andreoli (55’ Dal Monte) Fernandi, De Marco (55’ Costa). All. Evangelisti.

Arbitro: Vaggelli (Prato). Assistenti: Donati (Rimini) e Spada (Bo).

Reti: 12’ Melo, 36’ Spanó, 45’ Marangon. Note: ammoniti Alessio, Lucci, Spanó,

Il Mesola conquista la prima vittoria casalinga dopo una gara determinata nella quale ha messo in campo una maggior capacità offensiva. Uno Spanò in grande evidenza e presente in ogni zona del campo ha trascinato la squadra mettendo a segno il gol del pareggio. Gli ospiti si fanno subito pericolosi con Malo, che al 3’ scende sulla fascia, supera due difensori entra in area e sul tiro Valesani in scivolata si oppone col corpo e devia in angolo. Gli avversari passano in vantaggio dopo una decina di minuti con Malo che, da dentro l’area, calcia la palla producendo un tiro neanche troppo forte calciato su Valesani: il pallone segue tutto il corpo del difensore, dalle gambe alla testa, e si trasforma in un involontario pallonetto che supera Calderoni.

Il primo tiro dei padroni di casa al 17’, ma lontanissimo dalla porta di Lusa, seguito dal calcio dal limite di Marangon, che fa la barba alla base del palo. Al 25’ ci prova Spanó, ma il tiro è alto. Sempre Spanò al terzo tentativo salta due avversari, arriva al limite e fa partire un tiro angolatissimo che sbatte sulla parte interna del palo alla destra di Lusa e finisce per gonfiare la porta. Pareggio ampiamente meritato. Al 41’ Andreoli arriva sulla riga esterna dell’area e calcia verso Calderoni, ma la palla finisce sull’esterno della porta. Alla fine del primo tempo il Mesola passa in vantaggio grazie al tiro di Cantelli che Marangon, da dentro l’area, devia involontariamente con la schiena, rendendo impossibile l’intervento di Lusa. Al 50’ Santucci tira in porta e Calderoni para senza problemi. Al 54’ su cross di Rako, Davo si alza bene di testa, ma la sua deviazione finisce di poco alta. Al 60’ Paganini si propone con un bel tiro a girare dal limite e Lusa para senza problemi. Al 73’ Poggese su traversone di Malo, fuori il colpo di testa. Al 77’ Malo prova a sorprendere Calderoni con un tiro che il portiere devia in angolo. Al 81’ Spanó dal limite calcia bene e forte e Lusa si oppone deviando in angolo. Il pareggio per il Solarolo potrebbe arrivare al 90’, ma Malo da dentro l’area non trova lo specchio della porta. A fine gara i tifosi esultano per la prima vittoria dei propri beniamini, salutati da scroscianti applausi.

cla. casta.