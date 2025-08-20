Rrapaj "Il Ravenna non si monta la testa"

Paolino Rrapaj è il capitano del Ravenna. Motorino inesauribile e vero trascinatore, è lui il leader della formazione giallorossa. Rrapaj, come giudica il debutto contro il Cittadella, che tra l’altro è stato il suo personale esordio fra i professionisti?

"È vero, quella di domenica sera contro il Cittadella è stata la mia prima apparizione fra i professionisti. Abbiamo vinto, peraltro meritatamente, perché l’avevamo preparata bene. Abbiamo gestito bene la palla, abbiamo creato tante occasioni da gol e abbiamo rischiato pochissimo".

Che campionato attende il Ravenna?

"Vedremo partita dopo partita. Dovremo affrontare tutte le sfide come fatto contro il Cittadella. L’avvio è stato incoraggiante, ma non illudiamoci, perché non sarà sempre così. Ci saranno giornate un po’ meno positive. Tuttavia, con questo atteggiamento e con questo affiatamento creato in pochi mesi, credo che ci potremo togliere qualche soddisfazione".

La condizione fisica è parsa ottima.

"Nel ritiro di Acquapartita abbiamo lavorato davvero tanto. Devo fare i complimenti allo staff e a noi giocatori perché abbiamo lavorato a testa bassa senza dire una parola, con entusiasmo e allegria. Non vedevamo l’ora che arrivasse il momento delle partite vere".

Dove potrà arrivare il Ravenna?

"È ancora calcio d’agosto e dunque è presto per sbilanciarci, però siamo partiti bene. È da un mese e mezzo che lavoriamo sui nostri meccanismi, sia in fase di possesso, sia in fase di non possesso".

C’è il pericolo di farsi prendere dall’entusiasmo?

"Posso escluderlo in partenza, perché il gruppo è costituito da ragazzi concentratissimi su quello che devono fare. Ce lo siamo detto nello spogliatoio anche al termine della vittoria contro il Cittadella".

Qual è la differenza più evidente fra la serie D e la serie C?

"La struttura fisica degli avversari e la gamba, ma anche la qualità è diversa. Bisogna restare concentrati per 100’. Non sono ammesse distrazioni".

Col Campobasso?

"Sarà un’altra partita vera, da affrontare di nuovo davanti al nostro pubblico. Ci teniamo a fare bene. I nostri avversari hanno vinto 3-0 l’esordio in Coppa. Il Campobasso è una squadra forte come tutte quelle che affronteremo. Oltre alle nostre qualità, noi metteremo voglia e spirito di sacrificio. Non vediamo l’ora che sia sabato sera".

Che cornice si attende?

"Mi auguro davvero che ci sia il tutto esaurito".

Roberto Romin