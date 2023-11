Rrapaj, primo derby da ex Forlì: "Gol? Un’emozione, potrei esultare"

A Forlì l’hanno lasciato partire senza tanti complimenti, a Ravenna gli hanno conferito addirittura i gradi di capitano. Paolo Rrapaj, l’ex più amato, il grande ripudiato, quello che "non rientrava nello scacchiere tattico" (lo disse a settembre il nuovo ds biancorosso Cristiano Protti), si appresta a fare ritorno domenica al ‘Morgagni’ con addosso i colori giallorossi della capolista nel derby di Romagna. Ginocchio permettendo.

Rrapaj, che derby sarà Forlì-Ravenna?

"Una partita complicata, come d’altronde tutte quelle di questo girone, nella quale incontreremo una squadra molto forte, costruita per un campionato di vertice".

Se all’alba della stagione le avessero detto che il Ravenna, dopo 12 giornate, sarebbe stato in testa alla classifica, ci avrebbe creduto?

"Siamo un gruppo giovane e con tanto entusiasmo, che affronta ogni partita con lo spirito giusto. I risultati stanno arrivando, ma il campionato è ancora lunghissimo e difficilissimo".

Che idea si è fatto di questo nuovo corso del Forlì?

"È una squadra con una rosa molto competitiva, imbottita di giocatori importanti per la categoria, che lotterà fino all’ultimo per le posizioni che contano".

Quanto l’ha ferita il trattamento riservatole dalla sua ex società?

"A Forlì sono stato molto bene, poi nel calcio ognuno fa le sue scelte. Che sono assolutamente da rispettare. Adesso mi trovo a Ravenna, sto benissimo e sono concentrato e determinato a fare il massimo".

Nel calcio esiste la riconoscenza?

"Solo in rarissime occasioni".

Dovesse fare gol al Forlì, domenica, esulterebbe?

"Il gol è il momento più bello del calcio, per come la vedo io, non solo personalmente ma anche quando segna un compagno di squadra. Sono emozioni difficili da gestire nel momento e non credo che l’esultare o meno determini il rispetto di un giocatore per una maglia che ha indossato sempre con onore".

Vuole dire qualcosa ai tantissimi tifosi biancorossi che la rimpiangono?

"Non so se mi rimpiangano, di sicuro però io ho sempre dato tutto me stesso, e credo che i tifosi questo lo riconoscano…".

Che effetto le fa ritrovare un Forlì rifatto ex novo?

"Sinceramente in serie D capita spesso che le squadre cambino drasticamente: tutto sommato è abbastanza normale".

Quali squadre contenderanno al Ravenna la promozione in serie C?

"Ci sono club che hanno costruito organici molto importanti investendo cifre nettamente superiori alle nostre: Carpi, Aglianese, Prato, Pistoiese e Sangiuliano City, senza trascurare lo stesso Forlì. Lotteranno fino alla fine per il vertice della classifica".