Rrapaj resta al Ravenna: "Speriamo nella serie C"

C’è solo un capitano. Ed è Paolo Rrapaj. Ieri mattina il Ravenna ha ufficializzato il prolungamento del rapporto professionale col jolly italo albanese, grandissimo protagonista delle ultime due annate, ma anche della stagione 2016-17, culminata con la promozione in serie C.

"Sono chiaramente molto contento – ha commentato a caldo Rrapaj – di aver rinnovato l’accordo col Ravenna. Per me, sarà la quarta stagione con questi colori addosso e sono davvero felice e orgoglioso di continuare a percorrere questa strada insieme. Sono carico e motivato per affrontare la prossima stagione. Speriamo tutti che si tratti di un campionato professionistico di Legapro. Non vedo l’ora di iniziare la stagione".

L’avventura di Rrapaj a Ravenna era iniziata, appunto, nel 2016, quando, allora diciannovenne, si propose come centrocampista dello scacchiere di mister Antonioli. Con 23 gettoni, di cui 19 da titolare, portò il proprio contributo per lo storico, rocambolesco e coinvolgente approdo in serie C. Successivamente, dopo un girovagare abbastanza circoscritto (Sasso Marconi e Forlì, a parte una piccolissima parentesi al Montevarchi), Rrapaj è tornato a Ravenna, dove è diventato il capitano. Oltre alla vittoria del campionato 2016-17, nella bacheca del furetto forlivese ci sono i successi delle ultime 2 stagioni, ovvero una Coppa Italia e due playoff. Le presenze stagionali in competizioni ufficiali con la maglia del Ravenna sono 91 e lui si candida ad entrare ben presto nel ristretto club dei ‘centenari’ del Ravenna.

Dopo l’ingaggio della punta centrale Motti, e dopo le conferme di del difensore centrale Esposito e del play Rossetti, l’accordo con Rrapaj, va nella direzione del conservare l’impianto di gioco che ha dato tante soddisfazioni nella scorsa stagione. Lo scorso campionato, il capitano giallorosso si è affermato nel ruolo di esterno sinistro del 5-3-2 di mister Marchionni, firmando 5 reti, ma, soprattutto, confezionando la bellezza di 12 assist in regular season e 2 nei playoff. La sua generosità, unita ad un carisma e a un rendimento sempre indispensabili per la squadra, hanno convinto la dirigenza ravennate a proporre a Rrapaj il primo contratto professionistico della carriera, dopo quasi 250 presenze in serie D.