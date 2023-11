Rubierese, pareggio all’ultimo respiro

Buon punto nel big-match per mister Simone Siligardi all’esordio in Prima categoria. Il suo Casalgrande impone il pari ad occhiali alla regina Montombraro in una gara equilibrata con una chance per parte: al 92’ il neo-entrato Poggioli costringe alla smanacciata il guardiano Perrone che mantiene i suoi a +5. Una rete all’ultimo secondo del bomber Guidetti ferma a 2 la serie nera della Rubierese che impone il 2-2 esterno alla capolista Virtus Libertas, punturata nella prima frazione dalla fuga dell’altro puntero Vanacore. Per i cittadini a segno Remigini e Rondanini con altrettante deviazioni aeree. Le modenesi non ne approfittano: Ganaceto bloccato sull’1-1 dalla Povigliese in buca col penalty del bomber Gjoka, mentre la Vis San Prospero cade a Guastalla per mano di Truzzi. Inizia con un pari esterno l’avventura del tecnico Flavio Ferretti al San Prospero Correggio sul campo del Masone dove c’è il botta e risposta nel primo tempo fra il biancazzurro Nicoletti e il locale Sakho. Un tonico Quattro Castella rimonta due volte nel big-match casalingo la Langhiranese grazie alla rasoiata ad incrociare di Kessabi su assist di Hoxhaj, poi nella ripresa i due attaccanti si scambiano il favore con finalizzazione sul primo palo del fantasista. Per gli ospiti a segno Anarfi (ex Lentigione) e il mediano Kone.

Una zampata a 5’ dal gong di Mirabella porta in vetta la Barcaccia (Seconda categoria) che si aggiudica la sfida col Real Casina. Detronizzata così la Saxum United che cede in casa (0-3) allo United Albinea trascinata dalla stilettata di Iori e alle reti nella ripresa di Franceschetti e Ferrante contestate dai locali per posizioni di off-side. Quinto pari in stecca per il Santos 1948 che a Montecavolo fallisce il penalty del sorpasso a 10’ dal gong con l’ex di turno Loforese fermato dal palo. In precedenza cittadini avanti grazie al piattone di Carubbi su angolo di Lini, quasi subito annullato dalla deviazione di Albertini su spizzata. Un lob di Vasapollo su assist del neo-entrato Boateng firma il blitz del Gattatico sull’Fc 70. Sfuma in pieno recupero il successo della Virtus Calerno sulla cenerentola Pro Villanova che sarebbe stato dedicato al compianto Gianni Marangon, dirigente locale tragicamente scomparso a cui sono stati dedicati striscioni sul centrale di Calerno e un minuto di silenzio. Per i reggiani aveva sbloccato il puntero Zoina con uno shoot da posizione defilata. Nel girone modenese s’impossessa dell’argento la Virtus Mandrio che festeggia (3-1) sul sintetico del San Paolo grazie al penalty di Nappo, alla girata del bomber Napolitano e all’inserimento di Figurati.

Netta cinquina (5-1) sul Felina e titolo di campione d’inverno in Terza categoria per la Casalgrandese che collezione il 10° hurrà su 11 uscite. Dietro rallenta il Vetto che non va oltre l’1-1 contro un quadrato Collagna che fallisce dagli undici metri con Davide Ferretti, ma rimonta con l’inzuccata del sempreverde Furloni lo scatto dell’enzano Briselli. Due punti persi per il Biasola che deve accontentarsi del 3-3 interno con lo Sporting Tre Croci capace di recuperare un doppio svantaggio nell’ultimo quarto d’ora. Per i cittadini in buca Meglioli con un tap-in, Kusi con uno shoot al volo dal limite e Chieli in estirada dal limite dell’area. Le due inzuccate di Paterlini e Busanelli fanno volare la Plaza Montecchio che regola all’inglese in trasferta il Vigatto.