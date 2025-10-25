Rufina, inizia l’era Francini: "Io e il club con ambizioni"
Il nuovo allenatore racconta la sua scelta. Ma ora c’è subito un esordio al top
Alessandro Francini, tecnico di indubbie capacità, noto per non cercare una panchina ad ogni costo, ha rotto gli indugi e alla chiamata dell’Audax Rufina ha risposto presente. Dopo un periodo trascorso alla "classica finestra", il contatto con il club bianconero è arrivato, segnando la sua ripartenza in panchina, pronto a dimostrare ancora una volta il proprio valore. Non si tratta di Eccellenza, categoria in cui ha militato nella recente e significativa parentesi con la Rondinella, lasciando un segno importante con ben sei ottimi campionati, dalla Prima Categoria fino alla doppia salvezza in Eccellenza, e poi quella breve esperienza con l’Antella. Ora, la sfida si sposta in Promozione.
Al tecnico fiorentino, abbiamo chiesto come è nata la decisione di allenare in Promozione. "Nonostante la scelta di ripartire da un campionato inferiore – punta dritto sull’argomento, Francini – la Rufina è una società con grande tradizione. Ambiente molto ben organizzato, con persone competenti e un ottimo seguito di tifosi. La scelta è stata dettata dalla volontà di sposare un buon progetto, con un gruppo di giocatori che stimo molto".
Domani a Montagnano la prima sfida di spessore, che arriva in un momento comunque delicato. "Speravo in un esordio più morbido – conferma il tecnico –, però dopo un primo allenamento effettuato, ho visto una squadra compatta e motivata, con la voglia di riprendere un cammino più consono alla qualità della rosa. Anche se non ci saranno Riccioni e Marconi – conclude il tecnico – ci faremo trovare pronti".
Giovanni Puleri
