Rufina, inizia l’era Francini: "Io e il club con ambizioni"

Alessandro Francini, tecnico di indubbie capacità, noto per non cercare una panchina ad ogni costo, ha rotto gli indugi e alla chiamata dell’Audax Rufina ha risposto presente. Dopo un periodo trascorso alla "classica finestra", il contatto con il club bianconero è arrivato, segnando la sua ripartenza in panchina, pronto a dimostrare ancora una volta il proprio valore. Non si tratta di Eccellenza, categoria in cui ha militato nella recente e significativa parentesi con la Rondinella, lasciando un segno importante con ben sei ottimi campionati, dalla Prima Categoria fino alla doppia salvezza in Eccellenza, e poi quella breve esperienza con l’Antella. Ora, la sfida si sposta in Promozione.

Al tecnico fiorentino, abbiamo chiesto come è nata la decisione di allenare in Promozione. "Nonostante la scelta di ripartire da un campionato inferiore – punta dritto sull’argomento, Francini – la Rufina è una società con grande tradizione. Ambiente molto ben organizzato, con persone competenti e un ottimo seguito di tifosi. La scelta è stata dettata dalla volontà di sposare un buon progetto, con un gruppo di giocatori che stimo molto".

Domani a Montagnano la prima sfida di spessore, che arriva in un momento comunque delicato. "Speravo in un esordio più morbido – conferma il tecnico –, però dopo un primo allenamento effettuato, ho visto una squadra compatta e motivata, con la voglia di riprendere un cammino più consono alla qualità della rosa. Anche se non ci saranno Riccioni e Marconi – conclude il tecnico – ci faremo trovare pronti".

Giovanni Puleri