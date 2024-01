Rufina, Innocenti allo scoperto: "Troppi gli errori degli arbitri. Vogliamo quello che ci spetta"

Non è mai bello tirare in ballo gli arbitri per giustificare una mancata vittoria. Anche nell’ultimo turno di Eccellenza alcuni dirigenti si sono ancora lamentati sugli arbitri che spesso usano due pesi e due misure su falli "pericolosi" da redarguire o su certi rigori dati a tempo abbondantemente scaduto all’altra squadra e non concessi invece alla propria. "Mai ci siamo lamentati, abbiamo sempre accettato e rispettato tutto e tutti per quello che accade nella categoria. Sia chiaro: non vogliamo favori, ma chiediamo di avere quello che ci spetta". Garbata ma ferma protesta, da parte del direttore generale dell’Audax Rufina, Massimo Innocenti, che vanta esperienza e professionalità nel calcio dilettantistico.

"Abbiamo una squadra giovane che gioca un buon calcio vuoi in casa che in trasferta, spesso apprezzato anche dai nostri avversari – sempre parole del massimo dirigente della Rufina –. Calciatori giovani che durante la gara cercano di interpretarla educatamente nella maniera corretta, di dare il meglio di se stessi per farci divertire e per arrivare ad ottenere sempre un buon risultato. Spesso certe decisioni giuste o sbagliate che siano, rischiano di mandare all’aria questi nostri sacrifici. E’ successo a Sinalunga e da noi con la Baldaccio, poi domenica contro l’Asta, la terza volta che certi episodi subiti ci hanno penalizzato".

Per una matricola come la Rufina, alla fine certi episodi possono incidere sulla classifica finale? "Spero di no, il campionato è ancora lungo. La società ritiene che le istituzioni debbano essere rispettate soprattutto adempiendo ai propri doveri e osservando le regole. Ma quello che ci spetta però ci venga dato". Domenica Rufina-Pontassieve, che derby sarà? "Con il Pontassieve tornato alla vittoria sarà un derby molto interessante, con quel sano campanilismo che c’è fra noi società. Un derby che dovrà essere giocato con serenità e tranquillità e diretto da un arbitro all’altezza".

Giovanni Puleri