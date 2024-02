Rufina-Signa, tocca a voi. E la Rondinella rischia

Oggi in capo alle 14,30.

Girone A

Lanciotto-Perignano (andata 0-1: Taraj) arbitro: Mascelloni di Grosseto. C’è attesa per il debutto del nuovo allenatore Marco Guidi sulla panchina del Lanciotto che non avrà Cecchi e Bambi squalificati. Ospiti senza Acosta ma recuperano Gemignani.

Girone B

Siena-Pontassieve (all’andata 1-0: Granado) arbitro Biagini di Lucca. Senza Gabbrielli, Burberi e Mannini, il Pontassieve al "Berni" dovrà limitare i danni contro la capolista Siena. Tutto nelle mani del portiere Morandi e del centravanti Bianchi.

Audax Rufina-Signa 1914 (1-2: Tanini, Tempesti L., Cellai) arbitro Granillo di Napoli. Senza Falcini e Fumelli, nella Rufina debutta Kristaps Liepa (nella foto) cl. 98 (centrocampista di nazionalità Lituana) ex San Luca e Chieti. Signa privo di Lorenzo Tempesti, rientra Capochiani.

Valentino Mazzola-Rondinella (2-3: Cragno, Rosi, Corsi, Cruciani, Pecchioli) arbitro Riboldi di Crema. Fra l’infermeria e squalifiche Rondinella priva di Mazzolli, Ciardini, Pecchioli, Ricchi, Petri, Giorgelli, Colzi e l’allenatore Francini sostituito da Santini. Rientrano Caparrini e Fantechi. Locali privi di Nassi e De Luca; rientra Baroni.

Lastrigiana-Terranuova Traiana (0-3: Sacconi 2, Viganò) arbitro Esposito di Ercolano. Contro gli ospiti con la testa già alla sfida nazionale di Coppa Italia di mercoledì, Gambadori vuole ancora tre punti per stare più tranquillo. Manca Piccione, rientra Palaj. Gli aretini senza Saitta e il tecnico Becattini.

Fortis Juventus-Asta (1-0. Oitana) arbitro Bo di Livorno. La squadra di Magera vuole fare il bis per altri tre punti per la salvezza. Fortis nuovamente senza Gurioli squalificato a Muho infortunato; in forse Salvadori.

Firenze Ovest-Sinalunghese (0-2: Viligiardi, Bucaletti) arbitro Giusti di Livorno. L’Ovest ha Rossi squalificato ma recupera il portiere Daddi.

G. Puleri