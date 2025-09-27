Rugby, conto alla rovescia per la nuova stagione. Il Farafulla sarà presente nonostante le difficoltà. Esordio a Groppoli col Cus Pisa il 12 ottobre

Buone notizie dal mondo palla-ovale lunigianese che, nonostante le difficoltà, dopo quarant’anni dalla fondazione è nuovamente protagonista per la 20ª volta consecutiva nella stagione 2025/26. L’ufficialità è scattata l’altro ieri dopo l’incontro assembleare con i rappresentanti Uisp al fine dello svolgimento del campionato nazionale: 28 le squadre iscritte in 5 gironi che si sfideranno per la conquista del titolo e la compagine del Lunigiana Rugby Farafulla è stata inserita nel Girone C e se la dovrà quindi vedere, contro il Grk/Gurkha Rugby di Rimini, i bolognesi del Cin/Cinghiali del Setta Rugby e del Csl Castel San Lazzaro Rugby e i corregionali del Cpi Cus Pisa Rugby e i pistoiesi del Uzz/Rugby Uzzano Corsari di Pescia.

La squadra biancoverde capitanata dal nocchiero Piero Nicolosi, allenata dalla storia del mondo palla ovale Filippo Pedinotti e del suo secondo Malcolm Gervastri, si dichiara pronta ed elettrizzata per l’avvio della nuova stagione che inizierà domenica 12 ottobre, alle 14,30 al “Fatima“ a Groppoli. L’avversario sarà l’ostico Cus Pisa. La società di via Pietro Cocchi a Pontremoli per l’avvio della nuova stagione invita simpatizzanti ed amici ad assistere al debutto casalingo della squadra biancoverde.

In attesa di conoscere dettagliatamente l’ordine delle partite e il termine della regular season, al netto di eventuali incontri da recuperare per il 29 marzo. A seguire gli scontri ad eliminazione diretta tra le migliori 16 che incoroneranno il vincitore del campionato nella finale nazionale del 6 giugno prossimo.