Rush finale di mercato: i fronti caldi aperti. Tandem Ghion-Bianchi, manca solo la firma

di Simone Cioni

Rush finale per il calcio mercato con la finestra estiva che sta ormai volgendo al termine. Ci sarà infatti tempo fino a stasera alle 20 per consegnare gli ultimi contratti, dopodiché le squadre saranno complete almeno fino all’apertura della sessione invernale di gennaio. Anche per quanto riguarda l’Empoli sono quindi ore frenetiche, da vivere su più fronti e più tavoli. Partiamo dalle possibili entrate. Manca ancora l’ufficialità, ma se non ci saranno intoppi dell’ultimo minuto le trattative per il centrocampista del Sassuolo Andrea Ghion e per l’attaccante svincolato ex Brescia Flavio Bianchi, entrambi classi 2000, sono in dirittura d’arrivo. Per il primo si parla di un prestito con obbligo di riscatto, mentre il secondo arriverebbe chiaramente a parametro zero.

La sensazione, però, è che la campagna acquisti azzurra non si concluda qui. Ci potrebbe essere infatti ancora posto per un trequartista e qui i nomi in ballo sono sempre quelli di Alessandro Arena (‘00) del Pisa e Grigoris Kastanos (‘98) dell’Hellas Verona. Quest’ultimo, che arriverebbe eventualmente in prestito secco, è ai margini del progetto scaligero avendo giocato finora solo dieci minuti in Coppa Italia. Il 27enne cipriota sarebbe un centrocampista più completo, di gamba e con una discreta esperienza in Italia, oltre a poter essere impiegato anche da mezzala. Il fantasista del Pisa, più giovane di due anni, non è addirittura mai stato convocato da Gilardino nelle prime due giornate di Serie A ed è un trequartista più puro con colpi di qualità e quella imprevedibilità in grado di creare la superiorità numerica nelle zone importanti del campo. Dal punto di vista caratteriale avrebbe anche quelle caratteristiche di rivalsa dopo una stagione tra alti e bassi, che in casa Empoli assumono sempre un certo peso nelle decisioni. Inoltre non sono da escludere possibili colpi a sorpresa o qualche ritorno di fiamma, come potrebbe essere il centrocampista croato della Lazio Toma Basic (‘96). Pur di sgravarsi del suo ingaggio, infatti, il club biancoceleste starebbe pensando ad un rinnovo di contratto con ingaggio spalmato pur di sbloccarne la partenza in prestito verso Empoli.

In sottofondo rimangono anche i nomi dei due attaccanti del Sassuolo Luca Moro (‘01) e Nicholas Pierini (‘98), impiegati finora con il contagocce da Grosso e che in quest’ultima giornata di mercato potrebbero aprire all’idea di un trasferimento per poter giocare con maggior continuità. O come Giuseppe Caso (‘98) del Modena, che ha smaltito un infortunio ed è pronto a tornare in gruppo da oggi, ma non proprio al centro del progetto gialloblu. Avrebbe invece subito un brusco rallentamento la trattativa per Manuel Ricciardi (‘00), esterno destro del Cosenza. In uscita invece sembrano ben avviati i contatti con il Rimini di Lega Pro per il passaggio in prestito in Romagna del giovane esterno destro Jeremy Moray (‘06) e del centrocampista Ank Asmussen (‘05). Anche Perisan continua a cercare una squadra che gli garantisca un ruolo di primo piano, mentre per Degli Innocenti, ancora fermo ai box, continua ad essere viva la possibilità di un suo ritorno in prestito allo Spezia.

Da capire, poi, quali saranno le valutazioni finali per il reparto avanzato sui vari Konatè, Orlandi e Zanaga tra chi rimarrà per giocare soprattutto in Primavera e chi invece sarà mandato a farsi le ‘ossa’ in una categoria senior.