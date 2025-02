Rush finale per la salvezza. Tre squadre già ’tremano’

Si fa sempre più serrata la corsa salvezza nel girone A di serie A1 del campionato Uisp dell’Empolese-Valdelsa. A sette giornate dalla fine solo Stabbia, Fiano Certaldo e San Gimignano sono ormai spacciate. Approfittando del rinvio di Scalese-Gavena (campo impraticabile) il Sovigliana piazza un bel colpo regolando 2-1 di misura una diretta concorrente come il 4 Mori. Ultimo turno di riposo invece per l’altro raggruppamento della massima categoria, composto da una squadra in meno. Sogno salvezza che nel girone C di A2 continua a pregustare il Mastromarco, capace di battere 2-0 il Vinci e portarsi a soli 2 punti dal traguardo. Sorprese in vetta, invece, nel D dove la capolista Unione Valdelsa conosce la prima sconfitta stagionale per mano del Gs Vico, cadendo 3-2 in esterna: si avvicina a meno tre il Malmantile United, dopo la cinquina rifilata al Borgano.

Ecco il quadro completo.

Serie A1, girone A: Scalese-Gavena rinviata; Strettoio Pub-Fiano Certaldo 2-1; Sovigliana-4 Mori 2-1; Ferruzza-Limitese 3-0; San Gimignano-Castelnuovo 2-1; Casa Culturale-Stabbia 6-0. Riposava: Real Isola. Classifica: Casa Culturale 47; Ferruzza 43; Real Isola 30; Limitese 29; Scalese e Sovigliana 23; Gavena 21; Castelnuovo 20; Strettoio Pub 18; 4 Mori 17; Stabbia, Fiano Certaldo e San Gimignano 10.

Serie A2, girone C: Montespertoli-Monterappoli 4-0; Sciano-Pitti Shoes 5-2; Brusciana-YBPD United 2-1; Mastromarco-Vinci 2-0; Atletico Team-Massarella 2-3; Ortimino-Spicchiese 2-0. Riposava: Molinese. Classifica: Massarella 44; Molinese 38; Ortimino, Sciano e Montespertoli 30; Pitti Shoes 29; Monterappoli 25; Vinci 24; Mastromarco 22; Brusciana e Spicchiese 16; Atletico Team 8; YBPD United 4.

Girone D: Unione Valdelsa-Gs Vico 2-3; San Quirico-Piaggione Villanova 1-4; Virtus Tavarnelle-San Pancrazio 1-1; Catenese-Botteghe 2-2; Malmantile United-Borgano 5-0; Arci San Casciano-Arci Cerreto Guidi 2-2. Riposava: Corniola. Classifica: Unione Valdelsa 38; Malmantile United 36; Arci Cerreto Guidi 33; Gs Vico e Piaggione 31; Le Botteghe 30; San Quirico, Corniola e Virtus Tavarnelle 26; San Pancrazio 13; Catenese 10; Arci San Casciano (-1) e Borgano 6.

Nelle foto, a sinistra Paoletti dello Sciano e a destra Pesiri del Piaggione Villanova.