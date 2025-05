Russi Calcio a 5 sfida Buldog Lucrezia per la promozione in A2 Elite

La sfida più importante dell’anno, almeno per ora: oggi (ore 17,30) al PalaValli il Russi calcio a 5 gioca la gara di ritorno del primo turno dei playoff. Avversari di turno i marchigiani del Buldog Lucrezia, vittoriosi all’andata con un gol di scarto (4-3). Per passare il Russi è obbligato a vincere con due gol di scarto. In caso di successo con una sola rete di vantaggio si giocheranno due supplementari da 5’ l’uno, in caso di ulteriore parità passerebbe il Russi perché meglio piazzato al termine della stagione regolare. Incredibile, ma vero, nei tre precedenti stagionali hanno sempre vinto il Buldog Lucrezia con identico punteggio, ovvero 4-3 lo stesso dell’andata.

Dunque non sarà così semplice per i ravennati passare il turno che potrebbe spalancare, però, le porte alla promozione in A2 Elite. In caso di vittoria, i Falchetti affronteranno la vincente dell’altro playoff del girone tra Grosseto e Prato, gara all’andata vinta 7-5 dai pratesi. Serie A2 (playoff, ritorno): Grosseto-Prato (andata 5-7), Russi-Buldog (andata 3-4).

u.b.