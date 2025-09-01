Russo entra ed è subito decisivo. La Pistoiese supera il Tuttocuoio

PISTOIESE 2 TUTTOCUOIO 1

PISTOIESE (3-5-2): Arlanch; Costa Pisani, Polvani, Bertolo; Kharmoud, Biagi, Maldonado (21’ st Rossi), Campagna (31’ st Russo), Pellegrino (29’ st Brugognone); Simeri (41’ st Accardi), Diallo (21’ st Alagna). A disp. Valentini, Gennari, Baragli, Kovalenko. All. Andreucci.

TUTTOCUOIO (5-3-2): Testoni; Sichi, Bardini (29’ st Martucci), Salto, Bechini, Giorgetti; Perugi (12’ st Colferai), Fino (19’ st Del Rosso), Di Stefano (8’ st Chiti); Melloni, Marianelli (dal 39’ st Pinzolo). A disp. Ricco, Renda, Severi, Lupi. All. Firicano.

Arbitro: Romeo di Genova.

Reti: 15’ st Campagna, 21’ st Colferai (rig.), 35’ st Russo.

Note: ammoniti Fino, Maldonado, Pellegrino, Giorgetti, Costa Pisani.

Si apre con una vittoria la stagione della Pistoiese, che non senza fatica estromette dalla Coppa Italia il Tuttocuoio vincendo 2-1 nel primo turno della competizione. Il successo porta la firma di Federico Russo, pistoiese doc, che si alza dalla panchina e segna il gol decisivo a dieci minuti dal termine: una vera e propria favola per il classe ’97 di Serravalle. Tante le indicazioni, e non tutte positive, raccolte di Andreucci, che ha avuto conferma di quanto detto alla vigilia: per vincere ogni partita sarà necessario gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Il tecnico arancione sorprende lanciando subito Costa Pisani, classe 2008, lasciando in panchina Gennari e Accardi. Tra gli esclusi, oltre agli infortunati, anche gli squalificati Alluci e Pinzauti. L’inizio di partita è avaro di emozioni ma decisamente ricco di contrasti e intensità. I difensori del Tuttocuoio non sono teneri e a farne le spese è soprattutto Maldonado, che subisce un paio di duri colpi dai giocatori neroverdi. Poco prima della mezz’ora un episodio in area arancione, che vede coinvolto un groviglio di giocatori sia della Pistoiese che del Tuttocuoio, genera le proteste degli ospiti, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per una sanzione. In termini di occasioni da rete, c’è da segnalare un tiro di Melloni parato da Arlanch e un colpo di testa di Pellegrino a lato al 20’. Sono queste le uniche due occasioni da gol del primo tempo, che si chiude sullo 0-0.

La ripresa si apre con un maggior pressing della Pistoiese, che al 7’ sfiora il vantaggio con Diallo. L’1-0 arriva poco più tardi, precisamente al 15’, quando Campagna si mette in proprio e disegna una traiettoria perfetta dal limite, spedendo il pallone sotto la traversa. Passano appena cinque minuti però e il Tuttocuoio pareggia: Kharmoud tocca Melloni in area, dal dischetto Colferai trasforma il rigore della parità. Andreucci opera i primi cambi e tra questi c’è anche Russo. La mossa perfetta, perché a dieci dalla fine è proprio il numero novantanove a siglare il nuovo vantaggio con un destro dalla distanza e con l’aiuto anche di una leggera deviazione. Nessun altro brivido nel finale: al triplice fischio sono gli arancioni a fare festa.

Michele Flori