S. Andrea trionfa nel campionato amatori Csi 2025 a Faenza

Il S. Andrea vince il titolo Csi 2025. Il 63° campionato amatori di calcio organizzato dallo Csi di Faenza, ha vissuto venerdì scorso l’atto conclusivo della stagione. Al campo sportivo di Granarolo, in una serata dal clima primaverile, davanti ad un pubblico numeroso, si è disputata l’attesa finale del più antico torneo amatoriale di calcio del comprensorio faentino.

La partita, fra il S. Andrea e il Cucine Briganti Borgo è risultata molto equilibrata e ben giocata da entrambe le compagini che, per altro disponevano entrambe, di alcuni giocatori di ottimo livello tecnico. Alla fine, di un match con poche occasioni da gol, l’ha spuntata la favorita della vigilia, il S. Andrea, per 3 a 1 su un coriaceo e mai domo Cucine Briganti Borgo. Per il S. Andrea in gol Giuseppe Orlando nel primo tempo, Alessandro Sartoni e Endrit Salliu nella ripresa. Per il Cucine Briganti aveva pareggiato, ad inizio secondo tempo, Federico Iannacone.

Premiata la squadra dell’Aula 21 con la coppa disciplina. A inizio settembre si disputerà il Trofeo Muccinelli, la Super Coppa Csi di Faenza con 4 squadre: S. Andrea, Palazzuolo, vincitore Memorial Tredozi, Aula 21 primo nella coppa disciplina e la vincente della Coppa Cacciari che uscirà dalla finale in programma domani a S. Andrea. Le premiazioni sono state effettuate dal presidente Csi di Faenza Alessandro Neri e dall’assessore del Comune Simona Sangiorgi.

Questo l’organico del S. Andrea: Klodjan Alla, Alex Gentilini, Stefano Sangiorgi, Simone Panzavolta, Erind Culhaj, Andrea Sabato, Andrea Fabbi, Giuseppe Orlando, Filippo Pagliai, Francesco Rossignoli, Endrit Selliu, Alessandro Sartoni, Gheorghe Colta, Marco Fontana, Rivolino Gavoci, Mirko Fabbri, Giacomo Dall’Oppio, Nicola Grementieri. Allenatore: Gabriele Silvagni.

Nell’albo d’Oro storico del campionato dilettanti di calcio dello Csi di Faenza, comanda con 9 successi la Dinamo Dieci Decimi, segue con 8 vittorie il Pieve Cesato, poi a quota 7 il S. Andrea, a 6 il S. Martino in Gattara, a 3 il Fossolo. Due titoli: Speed Queen Segafredo Zanetti, Reda, Boncellino, Falegnameria Diversi, Raggisolaris e Errano, con 1, Mens Sana Errano, Faenza Uno, Basiago, Prada, Sub Faenza, Traversara, F. Monti, Bar Filanda, Marzeno, Filetto, Bar Portachiavi, Autoshow, S. Adriano, Bar Ranxeros, Ascensione, The Bears Faenza, Cafe’ del Viale, Zingarò, Il Girasole di Batti S. Pier Laguna.

Gabriele Garavini