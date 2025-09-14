S. Donato nel nido dell’Aquila. Scandicci non vuole sbagliare

La seconda giornata del campionato (oggi ore 15) si preannuncia ricca di emozioni. I riflettori sono puntati su due sfide del girone E, quelle del San Donato Tavarnelle che gioca a Montevarchi e del debutto casalingo dello Scandicci in quel di San Casciano.

Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle (arbitro: Tavassi di Tivoli). A soli quindici giorni dalla sfida in Coppa Italia, il San Donato Tavarnelle torna a Montevarchi, ma stavolta in palio ci sono tre punti pesantissimi per il campionato. L’Aquila dell’ex mister Simone Marmorini cerca un riscatto dopo la pesante sconfitta del debutto, mentre il San Donato arriva al ’Brilli Peri’ con il morale alle stelle, galvanizzato dalla vittoria casalinga contro il Trestina. Si preannuncia una vera e propria battaglia tattica e agonistica, dove nessuno vorrà cedere un centimetro. Per il San Donato, mister Bonuccelli dovrà fare a meno di Cellai (indisposto) e Giannini (ancora dolorante), e l’alternativa in attacco potrebbe essere tra Nardella e Rotondo. I padroni di casa recuperano l’attaccante Mencagli.

Scandicci-Terranuova Traiana (arbitro: Tagliaferri di Lovere). Lo Scandicci di mister Mirko Taccola si prepara al suo esordio casalingo a San Casciano val di Pesa contro un discreto Terranuova Traiana. La squadra è chiamata a una reazione immediata dopo la delusione della scorsa settimana, quando al "Buitoni" ha perso di misura a pochi istanti dalla fine. Di fronte al proprio pubblico, l’obiettivo dei Blues è quello di sciorinare una prestazione perfetta, che unisca solidità difensiva e lucidità in attacco. Non sono previste grosse sorprese nella formazione: c’è il rientro dalla squalifica di Viligiardi (nella foto) che probabilmente dovrebbe prendere il posto di Guidelli.

Giovanni Puleri