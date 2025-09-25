Sabato alle 15 al benelli. Attiva la prevendita per il match con la Ternana. In vista il secondo tutto esaurito stagionale

È già attiva la prevendita per la gara di sabato al Benelli contro la Ternana. Sul circuito vivaticket e nelle rivendite ‘fisiche’ (bar Revenge, Desiderando Viaggiare, Le Magie a Mezzano e tabaccheria Marimì a Lido Adriano) sono in vendita i tagliandi: tribuna Corvetta 36 euro, tribuna laterale 26, parterre 18, curva Mero 10. È molto probabile un secondo ‘sold out’, dopo quello registrato contro il Perugia. Da Terni sono annunciati almeno 400 tifosi al seguito. Cancelli e botteghini (nel caso rimangano biglietti disponibili) apriranno sabato alle 13.30. La classifica del girone B dopo 6 giornate: Ravenna e Arezzo 15; Ascoli 14; Juve U23 e Gubbio 11; Campobasso, Ternana, Guidonia 10; Forlì 9; Samb, Carpi, Pineto 8; Vis Pesaro, Pianese, Livorno 6; Torres 5; Pontedera 4; Perugia 3; Bra 2; Rimini -7. Sabato si giocano le gare del 7° turno: Ravenna-Ternana, Arezzo-Carpi, Bra-Guidonia, Livorno-Campobasso, Perugia-Pianese, Pineto-Rimini, Pontedera-Forlì, Samb-Juve U23, Torres-Ascoli, Vis Pesaro-Gubbio.