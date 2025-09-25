Acquista il giornale
  4. Sabato alle 15 al benelli. Attiva la prevendita per il match con la Ternana. In vista il secondo tutto esaurito stagionale

di ROBERTO ROMIN
25 settembre 2025
È già attiva la prevendita per la gara di sabato al Benelli contro la Ternana. Sul circuito vivaticket e nelle rivendite ‘fisiche’ (bar Revenge, Desiderando Viaggiare, Le Magie a Mezzano e tabaccheria Marimì a Lido Adriano) sono in vendita i tagliandi: tribuna Corvetta 36 euro, tribuna laterale 26, parterre 18, curva Mero 10. È molto probabile un secondo ‘sold out’, dopo quello registrato contro il Perugia. Da Terni sono annunciati almeno 400 tifosi al seguito. Cancelli e botteghini (nel caso rimangano biglietti disponibili) apriranno sabato alle 13.30. La classifica del girone B dopo 6 giornate: Ravenna e Arezzo 15; Ascoli 14; Juve U23 e Gubbio 11; Campobasso, Ternana, Guidonia 10; Forlì 9; Samb, Carpi, Pineto 8; Vis Pesaro, Pianese, Livorno 6; Torres 5; Pontedera 4; Perugia 3; Bra 2; Rimini -7. Sabato si giocano le gare del 7° turno: Ravenna-Ternana, Arezzo-Carpi, Bra-Guidonia, Livorno-Campobasso, Perugia-Pianese, Pineto-Rimini, Pontedera-Forlì, Samb-Juve U23, Torres-Ascoli, Vis Pesaro-Gubbio.

© Riproduzione riservata

