Sabato c’è la ternana. Prevendita aperta. E domani in palio 8 posti col Carlino
S’è aperta ieri la prevendita per Forlì-Ternana di sabato alle 17.30 sul circuito Vivaticket e nelle ricevitorie autorizzate (edicola Bartolucci, via Seganti 3/A; tabaccheria Framar, via Gramsci 98; La Caffetteria, via Ravegnana 146/A).
Questi i prezzi dei biglietti in prevendita, ai quali vanno sommati i prezzi di commissione. Tribuna centrale 24 euro (ridotto 14, tra i 6 e i 18 anni); tribuna laterale 20 euro (ridotto 10); gradinata locali 12 euro (ridotto 7). I bambini sotto i 6 anni potranno entrare gratuitamente (serve comunque un documento). Sabato il botteghino di viale Roma aprirà alle 17, con questi prezzi: tribuna centrale 30 (ridotto 17), tribuna laterale 25 (ridotto 13), gradinata 15 (ridotto 10). I residenti nella provincia di Terni possono comprare solo biglietti per il settore ospiti.
Otto posti di tribuna laterale saranno in palio domani alle ore 13 in punto col Carlino (attenzione: domani, non venerdì). Se li aggiudicherannoi i lettori più veloci e fortunati a prendere la linea, telefonando al numero 0543.453201.
