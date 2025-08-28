Sabato in campo all’Arena. Verso la Roma, buone notizie: torna Lusuardi

Sorrisi, volti distesi e tanta concentrazione: la marcia di avvicinamento del Pisa verso il debutto casalingo di sabato 30 agosto va avanti a passo spedito. I nerazzurri anche oggi e domani, come nei giorni precedenti, si alleneranno sui terreni di San Piero a Grado prima della rifinitura che si svolgerà sabato mattina sul prato dell’Arena Garibaldi.

La lieta notizia è il rientro in gruppo dell’italo brasiliano Mateus Lusuardi: il difensore ha pienamente smaltito l’infortunio muscolare accusato nell’amichevole giocata a Pistoia lo scorso 14 agosto. È stato proprio il calciatore acquistato dal Frosinone a dare notizia del definitivo recupero postando sulla sua pagina Instagram uno scatto che lo ritrae impegnato in una corsa a fianco di capitan Antonio Caracciolo.

Nessun problema pure per Alexander Lind, ristabilito dopo l’attacco influenzale dello scorso fine settimana. Qualche cautela in più invece per lo svizzero Daniel Denoon, che nel finale della gara di Bergamo aveva accusato una fitta alla coscia: le sue condizioni non destano preoccupazioni ma mister Gilardino e staff sanitario non vogliono correre rischi inutili.

Intanto la società ha comunicato che anche nella stagione 2025-2026 sarà attiva la promozione per l’ingresso gratuito degli Under 14, che sarà riservata ai match contro: Udinese, Verona, Cremonese, Parma, Como, Sassuolo, Cagliari, Lecce, Torino e Genoa. In ognuna di queste partite saranno messi a disposizione 600 biglietti gratuiti (acquistabili in ogni settore dell’Arena Garibaldi) per i minori di anni 14.

I titoli omaggio potranno essere richiesti esclusivamente presso il Pisa Store di via Oberdan 22 (Borgo Largo); i biglietti acquistati dall’accompagnatore maggiorenne (genitore o parente fino al quarto grado), saranno necessariamente a tariffa intera, mentre quello del minore sarà gratuito e, ovviamente, dovranno essere nel medesimo settore.

M.A.