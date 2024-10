Sabato trasferta a Frosinone. La Carrarese perde pezzi. Si ferma Hermannsson. Coppolaro l’alternativa

E’ arrivato il responso degli esami diagnostici per Hjörtur Hermannsson. Il difensore islandese ha riportato una lesione muscolare di basso grado all’adduttore della coscia destra. Come anticipato, quindi, non farà parte della spedizione azzurra di sabato a Frosinone. Il suo posto nella difesa a tre con tutta probabilità verrà preso da Mauro Coppolaro, che già lo aveva sostituito nel corso della gara con la Reggiana. Quello di Hermannsson è soltanto uno dei diversi problemi muscolari ai quali sono andati incontro nell’ultimo periodo i giocatori della Carrarese che stanno pagando anche lo scotto di allenarsi su superfici che favoriscono questo tipo di traumi. Questa è una delle ragioni per le quali per la Carrarese si rende necessario poter tornare quanto prima a svolgere il lavoro settimanale allo stadio dei Marmi.

Dall’amministrazione sono arrivate ulteriori rassicurazioni in questo senso e a questo punto si spera che dalla prossima settimana la stesura del nuovo manto in erba sintetica sia terminata e che sia possibile rientrare in campo. Passando in casa d’altri bisogna registrare la brutta tegola capitata al Frosinone, prossimo avversario degli azzurri, che ha perso per almeno un mese l’attaccante Frank Tsadjout.

L’ex Cremonese si è operato ieri a Villa Stuart al menisco del ginocchio destro. I canarini al momento hanno in forse altre due punte: Emanuele Pecorino, le cui condizioni andranno valutate in questi giorni, ed il francese Fares Ghedjemis, che ha ricominciato ad allenarsi e potrebbe tornare disponibile con la Carrarese. Per mister Vivarini potrebbero esserci difficoltà, quindi, nell’assemblare il reparto offensivo dove potrebbe essere lanciato dal primo minuto il ventunenne Ambrosino. C’è l’imbarazzo della scelta, invece, a centrocampo dove tornerà a disposizione dopo aver scontato la squalifica anche Darboe. Non sarà facile per l’africano riprendersi il posto in una mediana che ha fatto benissimo a Cittadella con Gelli, Chichella e Garritano. Il tecnico della formazione laziale sembra intenzionato il 4-3-2-1 che ha portato alla prima vittoria stagionale.

Sul fronte pubblico il Frosinone parte dai 9000 abbonati, fin qui mai presenti tutti. Lo stadio "Benito Stirpe" ha una capienza di 16000 spettatori con 1000 posti riservati alla tifoseria ospite. Da Carrara dovrebbero arrivare non più di un centinaio di sostenitori. Al momento ci sono ancora quasi 5000 biglietti a disposizione della tifoseria locale.