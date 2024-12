Sabattini sogna il blitz. La Sangio verso Livorno

Lorenzo Sabattini è l’ex da parte Sangiovannese nella gara che questa domenica, con fischio di inizio posticipato alle 16, verrà giocata nella sempre affascinante cornice del Picchi di Livorno. Il centrocampista pesarese è stato in forza proprio agli amaranto nel passato torneo, nonostante un campionato decisamente al di sotto delle aspettative ha comunque un buon ricordo della piazza labronica: "Non è stata per me un’annata semplice a causa di alcuni infortuni, ciò nonostante sono stato molto bene con questa maglia ed ho tuttora un ottimo rapporto con il presidente Esciua. Eravamo partiti per vincere lo scorso anno, ma alcuni incidenti di percorso non ci hanno permesso di lottare fino all’ultimo per approdare in serie C". È uno dei giocatori più continui in fatto di prestazioni dell’organico di Marco Bonura, gli manca in pratica soltanto il gol e questo è un pensiero fisso nella sua testa: "Reputo al momento soddisfacente la mia stagione nella Sangiovannese, non nascondo che il gol mi manca molto anche per aver gettato al vento alcune occasioni davvero importanti. Segnare domenica contro la mia ex squadra? Sarebbe bellissimo, soprattutto in una cornice come quella dell’Armando Picchi che raramente si può trovare in queste categorie. Tutti sanno delle difficoltà di questa partita, ma non partiamo di certo battuti e daremo sicuramente il massimo per tornarcene a casa con qualcosa di positivo".

Mas. Bag.