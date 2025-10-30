Saccenti trascina la Zenith ed è ancora festa

Fucecchio1Zenith Prato2

FUCECCHIO: Del Bino, Compagnucci, Cioni, Lecceti, Malanchi, Usai, Pieri, Geniotal, Fiorini, Sgherri, Princiotta. A disp. Rocchi, Berhoxha, Goretti, Modena, Cardini, Badalassi, Melani, Cristodaro, Lamberta. All. Menichetti.

ZENITH PRATO: Brunelli, Fiaschi, Sinisgallo, Kouassi, Toccafondi, Banchelli, Parrini, Geri, Saccenti, Tempestini, Cela. A disp. Fiordi, Innocenti, Moretti, Osakwe, Castiello, Danti, Moussaid, Casini, Nannipieri. All. Settesoldi.

Arbitro: Grigoriadis di Siena.

Reti: 17’ (r) Toccafondi, 35’ Lecceti, 77’ Saccenti.

Vince e convince la Zenith Prato, che ottiene la seconda vittoria in pochi giorni superando 2-1 a domicilio il Fucecchio. Un successo che proietta nuovamente gli amaranto solitari in testa al girone A di Eccellenza a quota 19 punti, con Lucchese e Viareggio a tallonarli da vicino. Partita subito in discesa per i pratesi, che passano in vantaggio al primo episodio favorevole, grazie ad un penalty concesso per un tocco di mano in area locale. Dal dischetto, al 17’, Toccafondi è glaciale e porta in vantaggio i suoi. La Zenith Prato, però, invece di azzannare il match si rilassa troppo e rischia già al 33’, per un proprio errore difensivo, di incassare il pareggio. Lo stesso canovaccio che, due minuti più tardi, porta effettivamente al pareggio di Lecceti, rapido e scaltro nell’approfittare di un rimpallo favorevole in piena area di rigore e nel castigare Brunelli. Al 40’ si rivede in avanti la formazione allenata da Settesoldi con un bel cross di Kouassi che attraversa tutta l’area senza che Toccafondi riesca ad arrivare al tocco vincente da pochi passi. Il primo tempo si chiude quindi in perfetto equilibrio e le due squadre vanno negli spogliatoi col risultato inchiodato sull’1-1.

Nella ripresa è ancora la Zenith Prato a tentare di fare la partita per portare a casa l’intera posta in palio e a rendersi pericolosa anche con i calci piazzati. Al 64’ Moussaid serve un bel cross per il colpo di testa di Kouassi che finisce comodo fra le braccia di Del Bino. Al 71’ è Geri a servire Parrini, che però non trova lo specchio della porta con la sua conclusione. Al 75’ ancora Kouassi di testa non inquadra il bersaglio grosso. Per sbloccare il match serve quindi una grande azione personale al 77’ di Saccenti, che entra in area palla al piede e poi scarica alle spalle del portiere avversario un gran bolide centrando il sette e realizzando il 2-1 che regala altri tre punti preziosissimi alla Zenith Prato. Nel finale c’è spazio anche per un tentativo alto di Castiello, ma il risultato non cambia più e alla fine sono gli amaranto a festeggiare la vittoria e il momentaneo primato solitario in classifica.