Sacrificati illustri per il Rimini. Colombi potrebbe essere il primo

Sembra quasi difficile da credere. Ma si fa sempre più insistente la voce di un possibile addio al Rimini da parte del capitano Simone Colombi. Sul quale i biancorossi parevano voler costruire il proprio futuro con il rinnovo per altre due stagioni firmato appena qualche mese fa. Nell’estate delle non certezze, però, tutto sempre possibile. Così, nell’intento di ringiovanire la squadra ancora di più, il club della presidente Di Salvo potrebbe decidere di rinunciare al proprio numero uno e capitano. Che, carte d’identità alla mano, ha un anno in più del nuovo allenatore Filippo D’Alesio. Bisognerà comunque attendere ancora qualche giorno per avere le idee più chiare. Esattamente quando la proprietà traccerà con certezza la linea da seguire in questa e nelle prossime stagioni. Perché, c’è da dirlo, l’aria che si respira in questo momento attorno al Rimini, non è di quelle che permettono di dormire sonni tranquilli. Si possono ridimensionare i programmi, si possono mettere in campo le proprie scelte, anche quelle più inaspettate e controverse, ma quanto meno è utile essere chiari davanti ai propri tifosi.

Perché avere un club è come avere un’azienda, ma quella del calcio è un’azienda particolare. Che è patrimonio di una città che la segue nella buona e nella cattiva sorte. Questo forse non è ancora esattamente chiaro alla presidente Di Salvo, nonostante i due anni di esperienza già maturati nel mondo del pallone. I ben informati dicono che la prossima settimana la manager italo-svizzera sarà in riviera e potrebbe raccontare i progetti per la prossima stagione magari durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore. Nulla di certo, ci mancherebbe. Ma sicuramente quello sarà un primo passo per iniziare a guardare avanti. E anche a capire a quanti ’sacrifici’, in termini di giocatori, il Rimini dovrà andare incontro. Perché oltre a Colombi, i biancorossi potrebbero privarsi anche di qualche altro big. Tutti gli indizi, a questo punto, portano all’attaccante Parigi che tra i biancorossi, magari dopo Colombi, è sicuramente uno di quelli che ha maggiore mercato. Insomma, un’attesa tira l’altra nell’estate che verrà ricordata come quella dell’incertezza più assoluta. Su tutti i fronti.