Sagginale e Santa Brigida: cambiamenti tecnici dopo le retrocessioni

Il Sagginale, dopo la retrocessione in Seconda Categoria arrivata ai play-out (in casa contro l’Atletico Casini Spedalino), ha confermato in panchina l’allenatore Carlo D’Onofrio, che aveva iniziato la stagione alla Laurenziana e poi aveva sostituito Alfredo Sansone sulla panchina della squadra mugellana.

Il Santa Brigida, dopo la retrocessione in Terza Categoria, ha rivoluzionato l’area tecnica. Dalla Molinense è arrivato il direttore sportivo Christian Grifoni, e con lui anche l’allenatore Jonathan Poggiali, che ha da poco concluso la stagione proprio a Molino del Piano in Seconda Categoria, dopo aver cominciato l’annata con gli Juniores Regionali della Rondinella Marzocco.

Un’altra società retrocessa in Terza Categoria, la Sandro Vignini Vicchio (sconfitta ai play-out dal Sant’Agata), adesso guidata dal nuovo presidente Fabio Mazzoni, ha scelto il nuovo direttore sportivo. Si tratta di Massimiliano Nardoni, un ritorno: aveva deciso di fermarsi per una stagione dopo la promozione in Seconda Categoria nel 2023/2024.