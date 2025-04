Salavetitia Seravezza festeggia la promozione in Seconda categoria

Grande festa in casa Salavetitia Seravezza per aver centrato la promozione in Seconda categoria. Un traguardo, annunciato, arrivato dopo aver superato nella 26ª e ultima giornata di Terza categoria, con un netto 4-0, il Retignano. Merito anche al Monti che si piazza al secondo posto dopo la vittoria eloquente (8-0) contro la Montagna Seravezzina. Ora i ragazzi di Balloni si giocheranno il tutto per tutto nei playoff dove in semifinale affronteranno lo Sporting Forte dei Marmi, che conquista la quinta piazza pur concludendo la regular season con una sconfitta contro il Podenzana. Le altre contendenti sono il Don Bosco Fossone, terzo, e la Gragnolese, giunta quarta.

Risultati: Cinquale-Sporting Marina 3-3, Fosdinovo-Don Bosco Fossone 0-3, Monti-Montagna Seravezzina 8-0, Retignano-Salavetitia Seravezza 0-4, Virtus San Marco Luni-Gragnolese 3-5, Sporting Forte dei Marmi-Podenzana 1-5, Spartak Apuane-Pol. Attuoni 1-3.

Classifica: Seravezza 62 punti; Monti 60, Don Bosco Fossone 59, Gragnolese 58, Sporting Forte dei Marmi 53; Spartak Apuane 45, Virtus San Marco 39, Podenzana 32, Cinquale 27, Attuoni e Montagna Seravezzina 24, Retignano 18, Sporting Marina 16, Fosdinovo 6.

Ilaria Gallione