Sale al secondo posto. Vigor Castelfidardo, successo fondamentale

VIGOR

1

PORTO S.ELPIDIO

0

VIGOR : Lombardi, Gambacorta, Brugiapaglia, Mosca, Marconi, Santoni, Testa (39’ st Scansani) Malaccari (19’ st Gioielli, 26’ st Bandanera), Storani (35’ st Calligari), Terrè, Rombini. All. Manisera.

PORTO SANT’ELPIDIO: Finori, Amici, Del Moro (38’ st Carillo), Fuglini, Caraga, Squarcia, Forò (22’ st Gabaldi), Misin, Sakho (11’ st Rubicini), Mannozzi (32’ st Giuli), Capiato (41’ st Orazi). All. Palladini.

Arbitro: Tavani di Jesi.

Rete: 36’ pt Terrè.

Note: ammoniti Brugiapaglia, Marconi, Rombini, Del Moro e Misin.

Altri tre punti casalinghi per la Vigor Castelfidardo che supera di misura il Porto Sant’Elpidio. Gli ospiti partono meglio, colpiscono nello scorcio iniziale anche una traversa con Del Moro, poi esce fuori la Vigor Castelfidardo che crea un paio di azioni pericolose con Terrè e Santoni prima del gol vittoria di Terrè che – servito da Rombini – non sbaglia sul primo palo. Nella ripresa gli ospiti non creano grossi pericoli con la Vigor che potrebbe anche raddoppiare con Rombini e Mosca.