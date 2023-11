Saltate 9 panchine. Mezzolara, via Nesi: torna Romulo Togni Romulo Togni è il nuovo allenatore del Mezzolara, dopo l'interruzione consensuale del rapporto con Michele Nesi. Si tratta di un ritorno per Togni, che ha già ricoperto questo ruolo per tre stagioni. È la nona panchina saltata da inizio stagione in 7 società, Pistoiese compresa.