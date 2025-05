Salvo il Terranuova Traiana. Come fare calcio con risorse economiche limitate

Arezzo, 12 maggio 2025 – E così il Terranuova Traiana si è salvato. E lo ha fatto, è bene precisarlo, con pieno merito. Delle tre squadre valdarnesi rimaste impelagate nella lotteria dei playout quella di Marco Becattini, secondo il nostro parere, è quella che ha meritato maggiormente la permanenza in categoria. E non solo per la gara di ieri. Ma il traguardo raggiunto in un Matteini stracolmo - più di mille spettatori, è stata davvero una splendida giornata di sport - ci induce a fare altre riflessioni. Quello che è riuscito a fare la squadra non è casuale ed è lo specchio di un lavoro a monte che parte innanzitutto dalla società. Come ha ricordato in un post sui social il sindaco Sergio Chienni, questi ragazzi si allenano nel tardo pomeriggio dopo essere stati a scuola o al lavoro. Una mosca bianca in un campionato nel quale invece la stragrande maggioranza delle squadre si allena regolarmente nel primo pomeriggio, come avviene nei campionati professionistici.

Già questo fa capire la realtà di Terranuova. E allora, dopo aver sottolineato il grande lavoro che ha fatto il tecnico e l'eccezionale rendimento della squadra, è bene precisare che un grande merito ce l'ha senza ombra di dubbio la società, per come è organizzata e per come è portata avanti. La salvezza dei biancorossi testimonia come sia possibile fare il calcio in maniera eccellente ad alti livelli anche in piccole realtà come questa. A Terranuova Bracciolini c'è organizzazione, passione e competenza. E soprattutto quest'ultimo aspetto deve essere sottolineato. Ci sono società, tanto per fare un nome il Follonica Gavorrano, che hanno speso probabilmente più del doppio di quella biancorossa e il prossimo anno si ritroveranno in Eccellenza.

Non basta avere i soldi. Bisogna avere la capacità di spenderli, pochi o tanti che siano, e in riva il Ciuffenna da questo punto di vista fanno scuola. Anzi, Qualcuno dovrebbe probabilmente andare a scuola proprio dai vari Vannelli, Morbidelli, Finocchi e prendere appunti...Perché il lavoro migliore non è quello che ti costerà di più, ma quello che ti riuscirà meglio. Adesso in casa biancorossa sarà tempo di programmare il futuro. Mister Becattini ha spiegato, al termine della gara, che questo è il risultato più importante della sua carriera. Vedremo se ci sarà ancora lui, il prossimo anno, al timone del Terranuova Traiana.