Samb a caccia di record . Palladini si affida a Eusepi

Alla ricerca dell’undicesima vittoria consecutiva. La Samb contro il Fossombrone punta al successo che le permetterebbe di mettere a segno un altro importante record della sua storia. Ma anche di Ottavio Palladini che batterebbe, oltre a quello di Giovanni Mei (2000-2001) anche il suo stabilito nel campionato 2011-2012 che però non servì per vincere il campionato chiuso ad un punto dalla capolista Teramo. Allora i rossoblù rincorrevano gli abruzzesi, oggi la storia è cambiata. E’ la Samb ad avere preso il largo con dodici lunghezze sull’Aquila dopo la splendida e rotonda affermazione nello scontro diretto di domenica scorsa. E quindi Eusepi e compagni vogliono continuare nella loro corsa verso la Serie C senza accusare stop o mezzi passi falsi. Ma il Fossombrone non verrà a San Benedetto a vestire i panni dell’agnello da sacrificare. Mister Fucili dovrà fare a meno degli infortunati Conti e Broso due elementi cardini dello scacchiere disegnato dal tecnico metaurense. Non è al top della condizione Kyeremateng, mentre torna a disposizione Camilloni che ha scontato il turno di squalifica. Un occhio di riguardo merita il bomber Casolla che con la Samb ha sempre un conto aperto. E’ andato a segno sia nel match di andata dello scorso anno che in questa stagione. C’è poi una tradizione non certo positiva che la Samb deve sfatare. Sono tre i precedenti in Riviera contro il Fossombrone, due in serie D e uno nel Campionato di Eccellenza Marche. Il bilancio complessivo è in perfetto equilibrio con una vittoria per parte, un pareggio e sei reti segnate da ciascuna squadra. L’unico successo rivierasco risale al campionato di Eccellenza Marche 2013-2014 con i rossoblù di Andrea Mosconi che si imposero per 4-3. A calare il poker ci pensarono Ettore Padovani, autore di una doppietta, Romano Tozzi Borsoi e Umberto Varriale. Un calcio di rigore di Rossi, un autogol di Zebi e Cecchini le reti dei metaurensi. Lo scorso anno finì 2-2 con la Samb sempre a rincorrere il Fossombrone. Dopo il vantaggio ospite di Fraternali ecco il pareggio di Tomassini. Nuovo vantaggio ospite con Battisti e risultato fissato dal gol di Lonardo. Palladini dovrà fare a meno di Zini, Fabbrini, Semprini e Bouah, con il tandem offensivo formato da Sbaffo e Eusepi. Il tecnico rossoblù scioglierà gli ultimi dubbi nelle ore precedenti al fischio d’inizio. E questo pomeriggio, come al solito, al Riviera delle Palme è previsto il pubblico delle grandi occasioni.

Benedetto Marinangeli